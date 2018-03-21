Для уклонистов придумали ловушку

На пленарном заседании Госдумы 20 марта спланируют рассмотреть законопроект о новых правилах вручения повесток призывникам для вызова в военкомат. Предлагается разрешить вручать повестки не только лично, но и отправлять по почте — заказным письмом с уведомлением. Разработчики считают, что это поможет снизить число уклонистов от призыва на военную службу.

СЛУЖИТЬ БЫ РАД, НО УКЛОНИТЬСЯ ПРОЩЕ

При этом уклонистов тоже немало. По состоянию на 1 января 2017 года их было около 170 тысяч человек. Это значительный показатель, который, к примеру, выше того количества молодых людей, которые были призваны на военную службу осенью 2016 года (134 тысячи человек). За первое полугодие 2017 года по статье об уклонении от призыва осудили 308 человек: все они наказаны штрафами. В период проведения призывных кампаний 2016 года военные комиссариаты не смогли оповестить о явке на соответствующие мероприятия более 90 тысяч призывников (30 процентов от общего числа граждан, призванных на военную службу), более 16 тысяч призывников убыло на иное место жительства без снятия с воинского учета.

Группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредседателя Комитета по обороне, Героем России Андреем Красовым подготовила законопроект, который позволит снизить число уклоняющихся от призыва. Изменения коснутся статьи 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой, помимо традиционных способов вручения повестки, ее на адрес призывника можно будет прислать из военкомата заказным письмом. Такая повестка будет считаться врученной, если уведомление о вручении подпишет не только призывник, но и любой совершеннолетний член его семьи.

По словам Андрея Красова, по ныне действующему закону значительное число граждан призывного возраста, не имеющих законных оснований для отсрочек, используют различные способы для уклонения от получения повестки из военкоматов: они не проживают по месту регистрации, скрывают сведения о своем местонахождении, отказываются открывать двери жилых помещений для получения повестки.

По действующему закону повестку можно вручить призывнику только лично под роспись. За уклонение от призыва (после получения повестки) предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до двух лет лишения свободы. Разработчики предлагают распространить эту ответственность и на тех, кто сам не явился в военкомат из-за не вовремя доставленного письма.

«В советское время мы не ждали, что кто-то придет и принесет повестку, в 17 лет сами являлись на призывную комиссию, — отмечает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный . — Уровень патриотизма в стране был другим. Сейчас уровень правосознания граждан вновь становится высоким, у нас сегодня мощный запрос нашего общества именно на патриотическое воспитание. Но изменения в системе призыва не помешают, число уклонистов надо сокращать».

Подготовленный законопроект — не первая попытка законодателей изменить правила призыва. Так, еще в 2010 году группа сенаторов во главе с тогдашним председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым подготовила блок законопроектов, меняющих процедуру призыва граждан на военную службу. В частности, предлагалось обязать призывников самим в так называемый день икс получать в военкоматах повестки о призыве на военную службу. Новый порядок призыва тогда долго обсуждался в обществе, но изменения так и не были приняты в качестве поправок к Закону «О воинской обязанности и военной службе», так как не получили положительного заключения от Правительства.

ОТМЕНА ПРИЗЫВА: УЖЕ СКОРО ИЛИ НИКОГДА

По мнению военных экспертов, ужесточение правил призыва связано с тем, что по ряду причин Россия притормозила переход армии на профессиональную основу.

Разговоры о создании в стране контрактной армии ведутся уже давно, однако призыв до сих пор существует, хотя срок службы сократился до года. Еще президент Борис Ельцин , в рамках избирательной кампании 1996 года заявлял, что к 2000 году армия в России полностью перейдет на контрактную основу. Но из-за дефолта 1998 года и экономического кризиса этим планам так и не суждено было реализоваться. Службу по контракту в Российской армии начали постепенно внедрять с 2004 года при министре обороны Сергее Иванове . Одномоментный переход был невозможен по экономическим соображениям, так как повлек бы колоссальные бюджетные расходы.

Преемники Иванова — Анатолий Сердюков Сергей Шойгу — продолжили начатый курс. С увеличением военного бюджета число контрактников в последние годы росло: в 2015 году — 352 тысячи человек, в 2016 году — 384 тысячи. Это же количество контрактников было и в 2017 году, подтвердил Сергей Шойгу в декабре в рамках расширенной коллегии Минобороны. При этом число срочников за последние пять лет уменьшилось на 50 тысяч, с двухсот девяноста до двухсот сорока тысяч человек.

right384тысячиконтрактников было в 2017 году в Российской армииВ 2012 году Владимир Путин своим майским указом №604 поставил задачу иметь к 2017 году прослойку контрактников численностью 425 тысяч военнослужащих. Эти планы реализованы не были, 24 октября 2017 года президент страны заявил, что в России со временем будет полностью отменена военная служба по призыву. Однако конкретных сроков не называет никто.

Более того, министр обороны России Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что Российская армия никогда не будет полностью контрактной. Он считает, что территория Российской Федерации слишком велика, чтобы иметь исключительно профессиональную армию. «Для того чтобы иметь исключительно профессиональную армию, мы имеем очень большую территорию. В случае угрозы мы должны иметь возможность мобилизоваться. А для того чтобы мобилизоваться, мы должны иметь мобилизационный ресурс. Для этого есть решение по созданию четырех резервных армий, и к 2020 году мы уйдем от боевого применения в боевых действиях призывников», — заявлял министр обороны несколько лет назад.

«Исходя из задач нашей армии, ей необходимо иметь резервистов — тех самых срочников, способных в случае военной необходимости встать в строй, — считает заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий . — Делать армию полностью контрактной бессмысленно, поскольку в этом случае военные останутся без организованного резерва, который можно задействовать при необходимости. Конечно, можно уповать на Ракетные войска стратегического назначения , Воздушно-космические силы, но должен быть в любой момент готовый солдат, который способен в любую минуту быть призванным, поставленным в свой штатный строй, исполнять обязанности без дополнительного отрыва на переподготовку. У нас таких возможностей просто в условиях мобильной войны не будет».

По его мнению, в этой связи возрастает роль ДОСААФ . «На сегодняшний день, с переходом на контрактную службу, войска в состоянии эту подготовку проводить сами. А вот технических специалистов, водителей и механиков-водителей, у нас на сегодняшний день потребность готовить в ДОСААФ достаточно большая», — уточнил он.

По данным Минобороны, в 2017 году ДОСААФ подготовило 29,5 тысячи человек по 15 специальностям для прохождения воинской службы, в том числе по новым специальностям для войск связи — 500 человек. ДОСААФ ведет подготовку граждан по различным специальностям более чем в 1,2 тысячи образовательных организациях, свыше 600 из которых задействованы в обучении по военно-учетным специальностям.

КСТАТИ

ПРИЗЫВНАЯ АРМИЯ РОДИЛАСЬ ВО ФРАНЦИИ

Наиболее древней формой организации обороны является ополчение. C возникновением государств встает необходимость в более крупных и организованных военных формированиях. И вот во II тысячелетии до нашей эры в Древнем Египте проходят первые известные нам рекрутские наборы в армию.

Следующий важный рубеж в трансформации воинской обязанности — появление прототипа призывной армии в городах — государствах Древней Греции . С началом железного века, в конце VIII в. до н.э., концепция военной обязанности, предполагавшая обязательную военную подготовку с 18 до 20 лет и дальнейшее участие в военных походах, связывается с идеей гражданства, т.е. оборона Отечества становится привилегией полноправных граждан.

Древний Рим продолжает развивать эту традицию. Еще до установления республики царь Сервий Туллий вводит воинскую обязанность для всех граждан, владеющих недвижимостью. Только в I в. до н. э. происходит переход к добровольной комплектации армии, которая впервые становится полностью профессиональной.

Рождением призывной армии в современном ее понимании считают французский закон 1793 года о всеобщей воинской повинности (levee en masse), принятый Конвентом через четыре года после Великой французской революции. До революции армия комплектовалась на основе найма и была полностью профессиональной. Теперь же она стала полностью призывной, причем призыв стал всеобщим (все холостые дееспособные граждане мужского пола от 18 до 25 лет) и обязательным (без права заместительства). Это не просто создало новый тип «революционного гражданства» в противовес гражданству по крови или месту проживания, но и позволило претворить в жизнь передовые военные технологии того времени: новый боевой порядок, предполагающий сочетание стрелковой рассыпной цепи и колонн.

Кстати говоря, именно переход Франции на всеобщую воинскую повинность и позволил Наполеону собрать армию, которая оказалась очень успешна в войне против профессиональных армий старого типа. В частности, благодаря почти десятикратному численному преимуществу армия Наполеона наголову разбила непобедимую до этого прусскую армию, спровоцировав ее реформу с переходом на призывную основу. Формирование призывной армии происходит рука об руку с увеличением масштабов и длительности военных конфликтов, централизацией власти и формированием национальных суверенных государств.

Призывная армия оказалась настолько эффективной, что к 1914 году из всех крупных армий только британская и американская не провели соответствующие реформы. Первая мировая война стала одной из самых кровопролитных за всю историю человечества. И призывная система этому только поспособствовала. Европейские государства с призывной системой были хорошо подготовлены к ней. Благодаря большому резерву заранее подготовленных солдат, в августе 1914 года правительству Германии потребовалось всего 12 дней, чтобы мобилизовать более двух с половиной миллионов человек, увеличив численный состав армии с 808 280 до 3 502 700 солдат. В ответ на это даже США Великобритания были вынуждены впервые в истории объявить массовый призыв. На 1917 год Россия мобилизовала 14 миллионов человек; потеряла 2 миллиона убитыми и ранеными и столько же пленными. Суммарно воюющие страны мобилизовали более 70 миллионов человек, из них погибли от 9 до 10 миллионов.

В современном мире наблюдается тенденция отказа от воинского призыва. К примеру, в Китае при существующем призыве реально вступить в ряды вооруженных сил можно, лишь пройдя специальный отбор.