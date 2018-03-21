Россияне смогут оценить качество оказанной медпомощи через Госуслуги

С 1 апреля россияне при помощи Единого портала госуслуг начнут оценивать качество оказания медицинской службы. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 марта.

Пока что такая возможность будет предоставлена в рамках эксперимента, который продлится до 31 декабря 2018 года. Он будет реализован в рамках приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий». Поставить оценку работе медицинских организаций пациенты смогут в личном кабинете «Моё здоровье» на Едином портале госуслуг.

Постановлением Минздраву России поручено разработать специальную систему анкетирования.