В России определят лучшие проекты создания комфортной городской среды 

Правительство утвердило порядок организации и проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 21 марта.
Согласно документу, участниками конкурса имеют право стать поселения, имеющие статус федеральных или региональных исторических, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. В своём проекте они должны описать комплекс направленных на улучшение архитектурного облика мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, например площадей, набережных, скверов или пешеходных зон.
Конкурс будет проводиться в категориях «исторические поселения» и «малые города». При этом в зависимости от численности населения «малые города» будут делиться на четыре подгруппы. Отбор победителей будет осуществляться федеральной комиссией, председателем которой станет глава Минстроя.
Вместе с тем Правительство выделило из своего резервного фонда пять миллиардов рублей на реализацию проектов победителей конкурса. В соответствии с постановлением 4,9 миллиарда рублей будут предоставлены Минфину России для выплаты дотаций субъектам Федерации, а 100 миллионов рублей — Минстрою на субсидии федеральному автономному учреждению «Проектная дирекция Минстроя России».