В России определят лучшие проекты создания комфортной городской среды

Правительство утвердило порядок организации и проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 21 марта.

Согласно документу, участниками конкурса имеют право стать поселения, имеющие статус федеральных или региональных исторических, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. В своём проекте они должны описать комплекс направленных на улучшение архитектурного облика мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, например площадей, набережных, скверов или пешеходных зон.

Конкурс будет проводиться в категориях «исторические поселения» и «малые города». При этом в зависимости от численности населения «малые города» будут делиться на четыре подгруппы. Отбор победителей будет осуществляться федеральной комиссией, председателем которой станет глава Минстроя