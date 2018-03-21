Значимые для Дальнего Востока госкорпорации начнут согласовывать проекты с Минвостокразвития

Значимые для Дальнего Востока корпорации должны соблюдать правила согласования с Минвостокразвития России инвестиционных программ и других планов по развитию инфраструктуры. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 марта.

Ранее действие правил распространялись только на компании, доля государства в уставном капитале которых превышала 50 процентов и размер уставного капитала которых превышал миллиард рублей. Документом же их действие распространено на «на наиболее значимые для обеспечения опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока госкорпорации, госкомпании и другие организации». Их перечень также установлен постановлением Правительства..

Кроме того, документом определён состав плановых и программно-целевых документов, которые должны поступать на согласование в Минвостокразвития России. В частности, к ним отнесены долгосрочные программы развития, стратегии, инвестиционные программы и программы инновационного развития компаний.