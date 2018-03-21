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Вышел с работы и исчез: волонтёры ищут пропавшего на Первомайке мужчину с чёрным рюкзаком
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Вышел с работы и исчез: волонтёры ищут пропавшего на Первомайке мужчину с чёрным рюкзаком 

ngs.ru 53 минуты назад
Фото: ngs.ru
Волонтёры объявили поиски 39-летнего новосибирца Павла Кириллова. Он вышел с работы 20 марта около 15:00 на улице Звёздной в Первомайском районе Новосибирска и пропал.
«Супруга пропавшего обратилась к нам за помощью, по нашему совету не стала дожидаться трёх суток и подала заявление в полицию сегодня. Особых примет у него нет. Ранее не пропадал», — рассказала корреспонденту НГС инфорг поисково-спасательного отряда «Маяк» Юлия Никандрова в переписке в соцсети «ВКонтакте».
Павел ростом 183 см, худощавого телосложения, волосы у него светло-русые, глаза серо-голубые. С собой у него был чёрный рюкзак. Одет Павел в тёмно-зелёную куртку-парку с капюшоном с опушкой из искусственного меха, серо-белый свитер, синие джинсы, на голове — серая вязаная шапка, на ногах — коричневые ботинки.
Волонтёры просят сообщать всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения мужчины, в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.
Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске успешно завершились поиски 19-летнего курсанта речного училища Игоря Прокушева.
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