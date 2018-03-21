Правила подкормки петуний

Петуния была и остается любимицей многих поколений цветоводов. Без нее трудно представить и городскую клумбу, и деревенский палисадник. Чтобы петуния радовала взор и душу обильным цветением весь сезон, ей необходимы систематические подкормки.

Петуния — любимица дачников

Разумеется, стоит помнить о том, что всегда лучше недокормить, чем перекормить. И еще одно важное условие нужно соблюдать обязательно: в определенный период жизни растению необходимы определенные удобрения, а не те, которые есть под рукой или в ближайшем магазине. Подкормки — это хорошо, но они — не панацея от всех бед: они не смогут восполнить недостаток освещения или избыток полива. Поэтому, решив обзавестись шикарными петуниями, возьмите за правило: первичны оптимальные условия выращивания, подкормки — вторичны. Без вариантов.

Петунии отзывчивы на внесение удобрений

А вообще-то опытные цветоводы советуют к вопросу удобрения петуний подходить спокойно, без фанатизма. И даже подбирать оптимальный состав и периодичность подкормок опытным путем, оценивая реакцию растения на тот или иной препарат (только если при посадке не использовались удобрения пролонгированного действия).

Когда начинать подкормки

Если петунии посеяны в общую емкость, с пикировкой лучше не затягивать (оптимально — в фазе семядольных листьев). К подкормкам можно приступать минимум через 10-14 дней после смены места жительства росточков (надо дать время сеянцам адаптироваться на новом месте, ведь даже аккуратно проведенная пикировка все равно будет стрессом для них). Если сеянцы растут в торфяных таблетках, подкормки можно начинать с появлением второго настоящего листа. Что надо знать о подкормках для петуний:

корневые проводят только по влажной земле! Растения поливают чистой водой минимум за час до внесения удобрений;

предпочтительны жидкие или быстрорастворимые формы удобрений;

петунии подкармливают в течение всего периода вегетации.

Как быть с проблемной рассадойЕсли посевы не удались (бывает и такое), не спешите заливать микроскопические ростки удобрениями! Во-первых, опытные цветоводы придерживаются мнения, что толку от слабенькой рассады не будет — от плохого семени не жди хорошего племени. И сеют петунию заново, свежими семенами. Во-вторых, даже если решите дать шанс чахлым всходам, им потребуется особое внимание и забота: нужно обеспечить дополнительную подсветку, постараться поддерживать оптимальную для петуний температуру +18…+20°C днем и около +15°C ночью.

Очень важно создать рассаде петунии оптимальные условия

Когда угнетающие развитие факторы будут устранены, можно пытаться «оживить» сеянцы с помощью витаминов группы В. В обычной аптеке покупают витамины в ампулах (В1 или В6, В12), непосредственно перед применением готовят рабочий раствор: смешивают 1 л теплой (+25…+30°C) воды и содержимое 1 ампулы. Опрыскивают рассаду 1 раз в 7 дней. Также для этой цели используют иммуностимуляторы «Эпин», «Циркон», «НВ-101». После проведения этих мероприятий растения быстро идут в рост.

Подкормки до начала цветения

Регулярные подкормки (один раз в неделю) начинают с появлением второго настоящего листа, чередуя корневые (когда растения поливают под корень раствором удобрений) и внекорневые (когда распыляют раствор по листьям). Сейчас молодым растениям нужно нарастить побеги, сформировать пышный куст, поэтому в составе удобрений обязательно должен присутствовать азот (например, «Агрикола для рассады», «Идеал»). Их продолжают использовать до появления первых бутонов. Обычно к этому времени рассаду уже высаживают на постоянное место — в цветники, подвесные корзинки или балконные ящики.

Желательно, чтобы подкормки были регулярными

Через неделю после высадки проводят внекорневую обработку «Цирконом» или «Эпином» — эти препараты помогут рассаде хорошо укорениться, повысят устойчивость к болезням и стрессам. В этот же период начинают подкормки одним из выбранных фосфорно-калийных препаратов.

Подкормки для цветения

Как правило, к этому времени кустики петуний хорошо сформированы, достаточно развиты. Теперь их первоочередная задача — обеспечить обильное долговременное цветение, поэтому выбирают составы с более высоким содержанием фосфора и калия, например: «Сад чудес», «Etisso», «Мастер», «Кемира Люкс», «Унифлор Бутон» и другие. Обычно подкормки вносят раз в неделю, но возможны варианты: многие цветоводы практикуют более частое внесение — через 2-3 дня, а то и с каждым поливом, но препарат разводят в 3-4 раза слабее. На такой режим подкормок растения отзываются лучше.

Удобряй, но меру знай!

В заключение хотелось бы предостеречь излишне усердных цветоводов: не перекармливайте петунии, все хорошо в меру! Избыток удобрений не пойдет впрок: диаметр цветков все равно не достигнет полуметра, увы. А вот риск появления грибных болезней и различных гнилей возрастет многократно, а вам это нужно?

Удобрений должно быть в меру!

Относитесь к своим петуниям с любовью и заботой, не требуйте от них больше, чем они могут дать. И внимательно следите за их состоянием, чтобы не пропустить тревожный сигнал о начале болезни или появлении вредителей. Если вам интересны петунии, и вы хотите знать об их выращивании как можно больше, эти материалы наверняка окажутся полезными:

Петунии. Краткий толковый словарь

Как выбрать семена петунии

4 шага к хорошей рассаде петуний

Петунии. Выращивать с пикировкой или без?

Петунии. На новые квартиры, или Зачем нужна пикировка, перевалка, пересадка

Выращивание рассады петунии: пикировка, прищипывание, удобрение

Красота на высоте: петунии для балконов, лоджий и террас