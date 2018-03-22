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В Китае откопали алкоголь 2000-летней выдержки
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В Китае откопали алкоголь 2000-летней выдержки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Капитал страны
Китайские археологи обнаружили в ходе раскопок бронзовый меч и кувшин с жидкостью времен династии Цинь (226-207 годы до нашей эры). Исследователи пришли к выводу, что в древней емкости содержится алкоголь. Пробовать его, правда, пока никто не решился, сообщает Xinhua.
В кувшине возрастом более двух тысяч лет обнаружили соли глутаминовой кислоты, которые обычно содержатся в ликере или вине. Артефакты были найдены в гробнице на северо-западе страны.
Пользователи соцсетей пишут, что, судя по опубликованному в Интернете снимку с раскопок, в кувшине содержится самогон.
Столица государства Цинь, ко временам которой относятся меч и кувшин, занимала территорию современной провинции Шэньси. Одним из самых известных представителей этого рода был император Шихуанди.
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