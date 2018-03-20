В МИД заявили, что антироссийские кампании в западных СМИ обречены на провал

Как отметили в министерстве, западные пропагандистские структуры, «умело жонглируя фактами, выискивая в российских социальных сетях самые безумные теории и выдавая их за правду», приложили максимум усилий для подрыва доверия к голосованию на президентских выборах в РФ.

"При этом они продемонстрировали системное неуважение к российской демократии и российскому избирателю, отказав ему в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор. И присвоили себе право определять легитимность того или иного оппозиционного кандидата в президенты", — продолжили в ведомстве.

"Можно сколько угодно выдавать желаемое за действительное, но 18 марта 2018 года россияне довольно четко дали понять: им небезразлична судьба собственной страны, а любые попытки повлиять на нее, в том числе извне, обречены на провал", — подчеркнули в министерстве.

В МИД отметили, что некоторые «властные круги» ряда государств «попытались представить российское голосование как нечестное, непрозрачное, несправедливое и нелегитимное». «С подачи политиков об этом заговорили СМИ, так называемые независимые наблюдатели и иные „специалисты по России“, — добавили в ведомстве.

Ответ на высказывания Науэрт

На Смоленской площади обратили внимание на слова официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт, которая 16 марта заявила, что „решение ЦИК России отказать в предоставлении статуса наблюдателей более чем пяти тысячам представителей независимых СМИ показывает, что кремлевские власти боятся прозрачности на выборах президента“.

В МИД напомнили, что почти на 43,3 тыс. избирательных участков были установлены видеокамеры, „так что все желающие смогли понаблюдать за ходом голосования в прямом эфире“. „На выборах работали 1513 иностранных наблюдателей из 115 стран, их освещали более 15 тыс. журналистов из трех тысяч СМИ, в том числе 99 иностранных“, — подчеркнули в министерстве.

»Все разъяснения по поводу этого решения были даны на 149-м заседании Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", — добавили в ведомстве.

Спекуляции и «инсайды» в западных СМИ Как отметили в ведомстве, ряд западных СМИ, «сочетая собственные спекуляции с разного рода „инсайдами“, наводнившими российское медийное пространство в преддверии выборов, проводили системную линию на дискредитацию голосования».

"Так датская газета Politiken 15 марта 2018 года напечатала статью «Русским угрожают и их заманивают на избирательные участки», — привели пример в МИД. — По версии газеты, явку в России контролировали при помощи самых современных технологий — от мобильных приложений до соцсетей. И на всех уровнях — от предприятий до университетов и культурных центров".

В министерстве также указали на комментарий «В России все устали от национальной политики», который вышел в американском журнале The Nation 14 марта. Как отметили в МИД, автор этого материала утверждает, что «в России все — от президента до избирателей — устали от существующей ситуации, остается лишь ждать „нового возрождения“.

»К слову об усталости от национальной политики: по информации ЦИК на избирательные участки 18 марта пришли 73,37 млн человек, из них около 400 тыс. проголосовали за рубежом. Явка составила 67,47%", — напомнили в министерстве.

При этом на Смоленской площади также отметили, что автор допустил и фактические ошибки. «Утверждается, например, что сериал „Спящие-2“ вышел на телеканале НТВ , а не на Первом канале, как это было в действительности», — сообщили в дипведомстве.

В МИД отметили материал немецкой газеты Bild, который вышел 17 марта, под заголовком «Bild поздравляет Владимира Путина с победой на выборах». В нем, рассказали в министерстве, газета «в свойственной для себя манере коротко и без деталей „отвечает на важнейшие вопросы о четвертых выборах президента для Владимира Путина“. „По задумке автора, видимо, к концу материала читатель должен полностью убедиться в справедливости тезиса, заявленного газетой в начале статьи: „В России проходят выборы и победитель неизвестен — немыслимо в России Владимира Путина“, — указали в ведомстве.

Также на Смоленской площади обратили внимание на французской новостной сайт Atlantico, который под заголовком „Переизбрание Путина: русские — мазохисты, или мы чего-то не понимаем?“ 13 марта опубликовал интервью с неким экспертом по России Сирилем Бре, утверждавшим, что „российских выборах большее значение имеет не результат, а способность губернаторов обеспечить явку“.

Вопросы явки, как добавили в МИД, волновали и русскоязычную службу Би-би-си. „Раз за разом там появлялись сообщения о „принуждении“ россиян к голосованию, — пояснили в министерстве. — В опубликованном 18 марта 2018 года материале „Весь день свободен: почему россияне пошли голосовать с утра пораньше“ авторы пытаются разобраться, почему же так вырос процент голосующих с утра. В этой связи приводится мнение политтехнолога Валентина Бианки, который объясняет высокую утреннюю явку „следствием административной мобилизации“.

Некоторые издания, как заметили в МИД, публиковали карикатуры. В частности, речь идет о публикации британской The Guardian 4 марта. „Вдохновлялись, видимо, старыми методичками, вывезенными британской разведкой из Третьего Рейха, — карикатура практически полностью воспроизводит рекламный плакат к антибольшевистской выставке 1936 года Der Bolschewismus, — заключили в министерстве.

В ведомстве добавили, что „финансируемое США „Радио Свобода“, конечно, тоже не могло не поучаствовать в этой кампании“. „20 марта 2018 вышла статья „Статистика показывает: за Путина вброшено 10 миллионов голосов“, составленная на основе интервью с „активным экспертом в электоральной статистике“ С. Шпилькиным, — рассказали в министерстве. — „Эксперт“ Шпилькин уверяет, что за победившего на выборах кандидата было вброшено несколько миллионов бюллетеней. Рекомендуем и автору, и „эксперту“, если у них есть реальные доказательства этих утверждений, обратиться с соответствующей жалобой в ЦИК России“.

В противном случае, как указали в дипведомстве, „все эти выводы можно смело отнести к пропаганде“. „Вышеупомянутый и другие материалы „Радио Свободы“ на тему состоявшихся в России выборов объединяет явная пропагандистская заряженность и стремление создать в российском общественном мнении ощущение несправедливости сделанного нашим народом выбора“, — подчеркнули там.

Особо циничные

Как отметили в МИД, особо „циничную и изощренную форму вторжения в российское выборное пространство“, продемонстрировала русскоязычная редакция Deutsche Welle . В МИД указали на статью „Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России“, опубликованную 12 марта 2018 года.