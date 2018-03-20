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В Зеленограде после вмешательства Мосжилинспекции управляющей организацией восстановлено нормативное горячее водоснабжение
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В Зеленограде после вмешательства Мосжилинспекции управляющей организацией восстановлено нормативное горячее водоснабжение 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В Жилищную инспекцию по Зеленоградскому АО обратился житель корпуса 445 города Зеленограда с жалобой на поставку управляющей организацией ГБУ «Жилищник района Матушкино» услуги «горячего водоснабжения» ненадлежащего качества.
Инспекторы провели внеплановую выездную проверку и установили, что температура горячего водоснабжения квартире заявителя не соответствует нормативным (+ 37,4 °C). В результате были нарушены положения п.5 Раздела II Приложения №1 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
По результатам проверки оформлено предписание в адрес управляющей организации ГБУ «Жилищник района Матушкино» о п  риведении параметров горячего водоснабжения в квартире заявителя к нормативным показателям и выполнить перерасчет за предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества, а так же в отношении управляющей организации и ее руководителя возбуждены административные дела по статье 7.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающую административный штраф на юридическое лицо до 10 тыс. руб., на должностное до 1 тыс.руб.
В установленные предписанием сроки требования Инспекции выполнены, в квартире жителя корпуса 445 города Зеленограда обеспечено нормативное горячее водоснабжение и произведен перерасчет за предоставление услуги ненадлежащего качества.
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