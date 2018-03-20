СМИ: Канада поставляет Саудовской Аравии бронемашины с мощным штурмовым вооружением

ОТТАВА , 20 марта. / ТАСС /. Контракт на поставку канадских бронемашин Саудовской Аравии включает продажу бронетранспортеров (БТР), оснащенных крупнокалиберным штурмовым вооружением. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC, в распоряжении которого оказались подробности скандальной сделки между Оттавой и Эр-Риядом

Заключенное еще в феврале 2014 году соглашение на 15 млрд канадских долларов (тогда $12 млрд) рассчитано на поставку саудитам 928 бронетранспортеров модели LAV 6 компании General Dynamics Land Systems, базирующейся в Онтарио. При этом контракт предусматривает поставки 119 бронемашин, оснащенных 105-мм пушками, 119 БТР с противотанковым вооружением и 119 бронетранспортеров, на которых установлена 30-мм авиационная пушка. Остальная техника оснащена «стандартным» вооружением (пулеметами калибра 5,56 и 7,62 мм и 25-мм пушкой — прим. ТАСС). Первые поставки этих машин начались в начале 2017 года.

Впервые о масштабах этой сделки в мае 2015 года сообщила газета The Globe and Mail, но тогда в ее распоряжении не было таких деталей контракта. Данное соглашение напрямую нарушает канадский закон, который запрещает поставки вооружения в страны, где нарушаются права человека. Публикация материала тогда вызвала большой общественный резонанс, так как газета сообщила, что подобные канадские бронемашины «Саудовская Аравия направляла в 2011 году в Бахрейн на подавление демократического восстания».

В 2016 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его правительство не будет отменять эту сделку. По его словам, данный договор был подписан предыдущим консервативным правительством Канады, и его расторжение нынешними либеральными властями «станет ужасным прецедентом». Также Трюдо заверил, что в будущем канадское правительство будет стараться не заключать подобных сделок.