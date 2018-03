Юноша из Ганы вызвал восторг пользователей имитацией звуков животных

Житель Ганы Джастис Осей покорил пользователей интернета необычным умением крайне точно воспроизводить звуки разных животных, в том числе и редких. Видеоролик, стремительно набирающий популярность с молодым подражателем из Африки, опубликовало британское издание BBC.

Клип, быстро ставший вирусным в западном сегменте интернета, показывает как 19-летний

житель Ганы довольно ловко имитирует звуки различных диких зверей. В его репертуаре можно услышать не только всем знакомые лай собаки или мычание коровы, но и зовы таких представителей фауны как черепахи, крокодила и даже летучей мыши.

The teenager with a zoo in his mouth — Listen to 19-year-old Justice Osei from Ghana show BBC Pidgin his amazing talent for imitating animals %F0%9 °F%87%AC%F0%9 °F%87%AD%F0%9 °F%90%8A%F0%9 °F%90%A2%F0%9 °F%90%92%F0%9 °F%A6%87%F0%9 °F%90%87%F0%9 °F%90%BF%F0%9 °F%90%93%F0%9 °F%90%91%F0%9 °F%90%B8%F0%9 °F%A6%86%F0%9 °F%A6%8E pic.twitter.com/I9PXcaMAsu

— BBC Africa (@BBCAfrica) 19 марта 2018 г.

Всего Джастис Осей может сымитировать 50 различных животных и птиц, преимущественно обитающих на просторах Африки. По словам героя видеоролика, необычную способность он развивал с самого детства, когда впервые услышал как «звучит» коза.

С появлением в жизни Осея доступа к интернету, спектр его имитационных навыков значительно расширился. Сейчас молодой человек собирается довести мастерство подражания до совершенства, обогатить свой репертуар совсем уж экзотическими животными и в итоге побороться за запись в «Книге рекордов Гиннеса».

