Ещё
Юноша из Ганы вызвал восторг пользователей имитацией звуков животных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юноша из Ганы вызвал восторг пользователей имитацией звуков животных 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель Ганы Джастис Осей покорил пользователей интернета необычным умением крайне точно воспроизводить звуки разных животных, в том числе и редких. Видеоролик, стремительно набирающий популярность с молодым подражателем из Африки, опубликовало британское издание BBC.
Клип, быстро ставший вирусным в западном сегменте интернета, показывает как  19-летний
житель Ганы довольно ловко имитирует звуки различных диких зверей. В его репертуаре можно услышать не только всем знакомые лай собаки или мычание коровы, но и зовы таких представителей фауны как черепахи, крокодила и даже летучей мыши.
The teenager with a zoo in his mouth — Listen to  19-year-old  Justice Osei from Ghana show BBC Pidgin his amazing talent for imitating animals %F0%9 °F%87%AC%F0%9 °F%87%AD%F0%9 °F%90%8A%F0%9 °F%90%A2%F0%9 °F%90%92%F0%9 °F%A6%87%F0%9 °F%90%87%F0%9 °F%90%BF%F0%9 °F%90%93%F0%9 °F%90%91%F0%9 °F%90%B8%F0%9 °F%A6%86%F0%9 °F%A6%8E pic.twitter.com/I9PXcaMAsu
— BBC Africa (@BBCAfrica) 19 марта 2018 г.
Всего Джастис Осей может сымитировать 50 различных животных и птиц, преимущественно обитающих на просторах Африки. По словам героя видеоролика, необычную способность он развивал с самого детства, когда впервые услышал как «звучит» коза.
С появлением в жизни Осея доступа к интернету, спектр его имитационных навыков значительно расширился. Сейчас молодой человек собирается довести мастерство подражания до совершенства, обогатить свой репертуар совсем уж экзотическими животными и в итоге побороться за запись в «Книге рекордов Гиннеса».
Интернет проголосовал за самую «бесполезную» работу. Диджеи оказались в топе ненужных профессий. Пользователи сети считают, что умение подбирать правильную музыку и «зажигать» толпу на дискотеках является чрезмерно инфантильным навыком.
360tv.ru: последние новости
Исследователь разглядел на Google-картах пропавший 4 года назад Boeing. Это возможно? Ульяновские врачи ввели в организм пациентки формалин вместо физраствора Эксперты ОЗХО озвучили сроки изучения вещества из «дела Скрипаля»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России80
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля29
Отец Литвиненко назвал убийцу сына139
Россияне приготовились затянуть пояса395
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение