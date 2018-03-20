«Уход человека ‐ всегда трагедия»: герой России прокомментировал смерть экс‐министра МВД Ерина

Виктора Ерина. Командир разведывательной роты 56‐го гвардейского десантно‐штурмового полка 20‐й гвардейской Прикарпатско‐Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2‐й дивизии Северо‐Кавказского военного округа, Герой России Сергей Петров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра МВД

Он не был с ним лично знаком, но уверен, что Ерин делал все возможное для страны в меру своих сил.

Уход человека — всегда трагедия, тем более человека, который занимал столь высокий пост. Выражаю свои сожаления

— Сергей Петров.