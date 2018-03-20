«Уход человека ‐ всегда трагедия»: герой России прокомментировал смерть экс‐министра МВД Ерина 

Командир разведывательной роты 56‐го гвардейского десантно‐штурмового полка 20‐й гвардейской Прикарпатско‐Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2‐й дивизии Северо‐Кавказского военного округа, Герой России Сергей Петров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра МВД Виктора Ерина.
Он не был с ним лично знаком, но уверен, что Ерин делал все возможное для страны в меру своих сил.
Уход человека — всегда трагедия, тем более человека, который занимал столь высокий пост. Выражаю свои сожаления
— Сергей Петров.
Бывший министр внутренних дел России Виктор Ерин скончался во вторник. Ему было 74 года. Виктор Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. Служить в органах внутренних дел начал в 1964 году в должности участкового. Проделав долгий путь по карьерной лестнице, в 1992 году его назначили министром внутренних дел РФ. Службу он завершил в 1995 году.