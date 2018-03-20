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«Уход человека ‐ всегда трагедия»: герой России прокомментировал смерть экс‐министра МВД Ерина
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«Уход человека ‐ всегда трагедия»: герой России прокомментировал смерть экс‐министра МВД Ерина 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Командир разведывательной роты 56‐го гвардейского десантно‐штурмового полка 20‐й гвардейской Прикарпатско‐Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2‐й дивизии Северо‐Кавказского военного округа, Герой России Сергей Петров выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра МВД Виктора Ерина.
Он не был с ним лично знаком, но уверен, что Ерин делал все возможное для страны в меру своих сил.
Уход человека — всегда трагедия, тем более человека, который занимал столь высокий пост. Выражаю свои сожаления
— Сергей Петров.
Бывший министр внутренних дел России Виктор Ерин скончался во вторник. Ему было 74 года. Виктор Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. Служить в органах внутренних дел начал в 1964 году в должности участкового. Проделав долгий путь по карьерной лестнице, в 1992 году его назначили министром внутренних дел РФ. Службу он завершил в 1995 году.
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