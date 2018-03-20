Договоренности Лондона и ЕС по Brexit назвали «пирровой победой»

Британские переговорщики уступили по всем пунктам, в том числе, к радости польских, литовских, словацких и других восточноевропейских трудовых мигрантов, по самому принципиальному — об их правовом статусе на Туманном Альбионе. «Пирровой победой» назвала достигнутое европейскими переговорщиками во главе с Мишелем Барнье и министром британского правительства по «брекзиту» Дэвидом Дэвисом соглашение британская газета Guardian . Критики правительства уже считают выторгованный Дэвисом переходный период с 29 марта 2019 года, когда Британия окончательно перестанет быть членом Евросоюза , до 1 января 2021 года, когда в силу вступит новое, пока еще даже не обсуждавшееся торговое соглашение между Лондоном и 27 европейскими столицами, «вассализацией Британии».

Еще месяц назад премьер Тереза Мэй утверждала: ни один глава британского правительства не согласился бы на предложение Брюсселя сохранить прозрачную границу между Северной Ирландией и Ирландией . Теперь она говорит о необходимости компромисса, который устроил бы обе стороны. Еще одна уступка, которую будет трудно «проглотить» британцам: несмотря на предыдущие заверения министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува , Британия до 2021 года обязалась придерживаться европейской политики в области рыболовства. Это не может не вызвать возмущения представителей отрасли, которая рассчитывала получить большую прибыль от «брекзита». Еще одно обязательство, взятое на себя правительством Мэй, свяжет Британии руки до 2064 года — именно таков срок выплаты 40 миллиардов британских фунтов, которые Лондон ранее категорически отказывался платить и которые прописаны в новом соглашении, одобренном британской стороной. И, наконец, самый принципиальный вопрос «брекзита» — трудовые мигранты из стран Восточной Европы, входящих в Евросоюз.

За выход из Евросоюза Британия до 2064 года выплатит 40 миллиардов фунтов стерлингов

Напомним, что большинство исследований, в том числе проведенное центром Британских социальных отношений (BSA), о котором сообщало издание Independent, показывают, что «брекзит» стал результатом широко распространенного беспокойства по поводу количества людей, приезжающих в Британию, поскольку право ЕС на свободное передвижение позволило так поступить миллионам людей". Проголосовав за выход из Евросоюза, британцы полагали, что теперь все, кто благодаря европейским законам жил в их стране без вида на жительство и трудился без разрешения на работу, вернутся к себе на родину. Новый документ позволит трем миллионам европейцев, живущим на Туманном Альбионе, в течение пяти лет получить вид на жительство. Более того, это же право сохраняют и те мигранты, кто приедет в Британию до 1 января 2021 года, то есть их пятилетний срок истечет в декабре 2025 года. Эти гарантии касаются и «детей „брекзита“ — рожденных после 2020 года.

Теперь, когда страны Евросоюза добились от правительства Мэй всего, что они хотели, можно приступать к обсуждению торгового соглашения, которое так необходимо Британии. Ожидается, что на саммите ЕС 23 марта будет дан старт этим переговорам.