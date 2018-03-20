Франция в огне: на пути к исламизации

Москва , 20 марта — «Вести. Экономика»После убийства значительной части сотрудников французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже 7 января 2015 года захват заложников и убийство в одном из супермаркетов через два дня подтвердили то, что и так уже было очевидно: Франция стала объектом исламского терроризма. На огромной демонстрации, организованной в Париже 11 января, собралось 1,5 млн человек, также в ней приняли участие политики со всего мира.

На короткое время Франция, казалось, стала страной, готовой отстаивать свободу слова, и правительство было готово бороться за западные ценности. К сожалению, это впечатление продлилось недолго.

В течение многих лет свобода слова во Франции находится в упадке, особенно в отношении ислама и исламского терроризма. Журналисты, которые говорили, что ислам больше напоминает не религию мира, а религию войны, систематически подвергались преследованиям. Не пощадили и директора и главного редактора Charlie Hebdo: на них подали в суд еще в 2006 году, когда журнал переиздал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда.

Дело получило продолжение в 2007, 2012 и 2013 годах. Писатель Мишель Уэльбек был вызван в суд в 2010 году после заявления о том, что ислам — «глупая» религия. Первый судебный приговор против полемиста Эрика Земмура был вынесен с 2011 года. В 2007 году был создан сайт Riposte Laïque для борьбы с цензурой, защиты секуляризма и сохранения права критиковать ислам. Сразу же начались судебные преследования его основателя Пьера Кассена.

Судебные преследования против тех, кто все еще смел «неправильно» отзываться об Исламе, не прекращались после убийств в Charlie Hebdo: скорее они даже усилились. Теракты, совершенные во Франции в ноябре 2015 года и в июле 2016 года, не вылились в демонстрации. Они закончились проявлениями страха и покорности. Французские политики впустую рассуждали об опасностях «фанатизма» и говорили, что Франция «находится в состоянии войны», но они никогда не называли врага. Журналисты и писатели, которые заявили, что террористы, нападающие на Францию, являются мусульманами, и что «исламизм» не чужд исламу, должны были отвечать за свои слова в суде и были оштрафованы на тысячи евро.

И Эрик Земмур, и Пьер Кассен провели несколько часов в суде, предоставляя неопровержимые доказательства — все напрасно.

После победы президента Эммануэля Макрона год назад ситуация ухудшилась. 20 июня 2017 года, в конце обеда, который он разделил с мусульманскими лидерами, президент Макрон заявил, что «… никто не должен полагать, что ислам несовместим с Республикой»; что «никто не должен говорить, что Франция отвергает мусульманскую веру» и что «попытка придать исламу образ религии, потворствующей убийствам и террору», должна быть осуждена. Большинство французских критиков ислама предпочли сохранить молчание. Riposte Laïque, напротив, этого не сделал, и вскоре последствия дали о себе знать.

20 января 2018 года Пьер Кассен был осужден за «подстрекательство к ненависти против мусульман», и ему был установлен штраф в размере $12 тыс. Ему также был назначен условный тюремный срок до трех месяцев. Вскоре он снова предстанет перед судом за повторение того же «преступления» и может быть отправлен в тюрьму.

Несколько европейских правительств дали понять, что критика ислама может привести к судебному преследованию и осуждению. Недавно британским, датским и немецким гражданам были вынесены условные приговоры. Если Пьер Кассен будет заключен в тюрьму, это будет первый случай, когда кто-то из западной демократии будет отправлен в тюрьму за критику религии.

Хуже того, Кассен даже не автор статьи, на которую ссылаются судьи. В статье говорится только о том, что очевидно: мусульмане-экстремисты воюют с Францией и Западом, подстрекательство к убийству неверных приветствуется в Коране. Кассену был вынесен приговор как редактору Riposte Laïque. Однако с 2012 года в деятельности Riposte Laïque принимает участие Швейцария , в издании швейцарский редактор. Пьер Кассен больше не имеет официального поста в этой организации. Он просто легкая добыча, потому что живет во Франции. Пьер Кассен, явно жертва злоупотреблений прокуратуры , планирует обратиться за политическим убежищем в Швейцарию.

Недавно еще два члена Национальной ассамблеи Франции Гилберт Коллард и Мари Ле Пен, бывший кандидат в президенты, набравшая 35% голосов в мае 2017 года, также обвинялись в «подстрекательстве к насилию». Они даже не публиковали тексты, критикующие ислам. Они разместили в Твиттере фотографии, изображающие зверства, совершенные исламским государством, и добавили подписи под фотографиями: «Это исламское государство». Им также были вынесены серьезные штрафы и тюремные сроки. Фотографии, которые они разместили в твиттере, не являются какой-то секретной информацией: они широко доступны в Интернете.

Первоначально Коллард и Ле Пен были защищены парламентским иммунитетом. Однако их парламентский иммунитет был отменен почти единогласным голосованием во Французской национальной ассамблее. Это первый случай, когда члены демократического западного правительства рискуют оказаться в тюрьме за публикацию широко доступных фотографий исламских преступлений.

Французские законы все чаще используются французской системой правосудия для подавления любой критики в отношении ислама. Более того, на фоне опасного искажения реальности критики исламского террористического насилия теперь систематически рассматриваются французскими судьями лицами, совершающими подстрекательства к ненависти и насилию. К угрозе штрафов прибавляется угроза тюремных сроков.

Следовательно, те, кто критикует ислам, или кто просто показывает результаты исламского терроризма, являются жертвами жестокого преследования. В то же время реальных расистских организаций это никогда не касается. Например, исламское движение Natives of the Republiс регулярно публикует тексты, в которых говорится, что «жадные евреи контролируют мировую финансовую систему» и что «сионисты убивают палестинских детей удовольствия ради», но никогда не осуждаются. В своем выступлении Хурия Бутелджа, опубликовавшая книгу, описывающую евреев как порочных сторонников «исламофобии», заявляет, что Холокост «намного меньше, чем деталь» истории. Она приняла участие в антиизраильских демонстрациях, где демонстранты размахивали флагами «Хезболлы» ХАМАСа , где поднимались портреты убийц евреев. Еврейские организации выразили свое негодование и подали жалобы — все безрезультатно.

Французское правительство и французская судебная система утверждают, что они относятся ко всем религиям одинаково. Однако они относятся к исламу, как к религии, которая может пользоваться особыми привилегиями.

Во Франции нападения на ислам встречаются довольно редко, но приводят к суровым ответным мерам: в январе 2016 года мужчина бросил кусочки ветчины перед мечетью. Его немедленно отправили в тюрьму на несколько недель. При этом нападения на христианство бесчисленны, иногда жестоки, но почти никогда не заканчиваются осуждением нападавших. Французские театры ставят антихристианские шоу почти каждый год.

Во Франции проживают от 6 млн до 8 млн мусульман, и их число растет. 400 тыс. оставшихся евреев Франции еще не покинули Францию, но с каждым годом их число сокращается. Христиане исчезают. Церкви часто пустуют.

Опросы показывают, что значительная часть французского населения считает, что ислам представляет собой угрозу, однако французские власти предпочитают преследовать тех, кто говорит об этой угрозе.

В 2005 году ситуация была серьезной. Мусульманские беспорядки наблюдались по всей стране. Еще президент Франции Жак Ширак попросил имамов восстановить спокойствие и начал отказываться от суверенитета французского правительства во многих районах. Несколько лет спустя президент Николя Саркози заявил, что организовал «Ислам Франции», основанный на структуре, которую он создал в 2003 году, когда был министром внутренних дел. Он попросил лидеров французских мусульман призвать к «умеренности». И здесь он потерпел неудачу: французские мусульманские лидеры единогласно заявили, что «ислам не является жестокой религией» и «не нуждается в умеренности». Он пообещал закрыть «запретные зоны» и вернуть районы, оставленные при Жаке Шираке. И тут он тоже потерпел неудачу. В 2006 году во Франции насчитывалась 751 «запретная зона» и, «по последним данным», это число не изменилось. Президент Франсуа Олланд не сделал ничего и позволил ситуации загнивать. Президент Эммануэль Макрон теперь говорит о необходимости «реорганизовать ислам Франции», но он, похоже, сдался.

Макрон недавно заявил, что хочет создать пост «великого имама Франции», человека, который был бы «духовным лидером» ислама во Франции. Он добавил, что хотел бы видеть строительство крупных «мечетей» в каждом важном французском городе. Он также хочет, чтобы арабский язык преподавался в каждой средней школе, чтобы поддерживались отношения между мусульманами и языком их религии. Он обещает реализовывать позитивные действия в пользу мусульман и более решительную борьбу против «тех, кто нападает на ислам». Он никогда не употребляет слова «радикальный ислам». Он говорит о «радикализации», но говорит, что главная опасность заключается в «радикализации секуляризма». Он не скрывает, что те, кто защищает секуляризм являются препятствием на пути, по которому он намерен идти. Очевидно, борьба против «радикализации секуляризма» находится на высоком уровне.

Марван Мухаммад, представитель «Коллектива против исламофобии во Франции», заявил в 2011 году: «Кто может сказать, что через 30-40 лет Франция не станет мусульманской страной? Никто в этой стране не имеет права лишать нас надежды на то, что в будущем будет общество, которое во всем мире верно исламу».

Каждый день во Франции мужчины, такие как Марван Мухаммад, имеют больше оснований для надежд.

Известный исламский проповедник Тарик Рамадан сейчас содержится в тюрьме под Парижем: судьи не могут отклонить обвинения против него в изнасиловании. Некоторые французские мусульмане по-прежнему утверждают, что он несправедливо обвинен. Многие другие говорят, что он самозванец и, похоже, готовы избавиться от него. Говорят, что необходимо срочно создать «аутентичные французские исламские институты», полностью «признанные французским правительством». Президент Макрон не мог сказать этого лучше. Исламизация Франции не остановится.

Президент Макрон недавно заявил, что необходим закон против «ложных новостей». Если закон будет принят, все онлайн-издания во Франции, которые не публикуют то, что правительство определяет как «настоящие новости», могут быть немедленно закрыты решением правительства. Если они находятся за пределами Франции, доступ к ним будет заблокирован. Исламские интернет-издания и сайты не входят в список источников «фейковых новостей». Какие онлайн-издания и сайты входят в список? Те, которые поднимают вопросы об Исламе.