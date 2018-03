Пилот упавшего в Уэльсе истребителя Королевских ВВС выжил

Пилоту истребителя, который упал сегодня в Северном Уэльсе, удалось катапультироваться за несколько секунд до столкновения. Инженер, который числился вторым членом экипажа, погиб, сообщила газета Mirror.

Предположительно, один из двигателей истребителя, который стоит 30 миллионов фунтов, загорелся после того как в него попала птица. Дэвид Старк,

35-летний

пилот, родившийся в Женеве, приземлился на парашюте в нескольких сотнях метрах от места крушения. Очевидцы рассказали, что после приземления он смог самостоятельно встать. Его доставили в больницу.

Министерство обороны Великобритании высказало соболезнования родственникам погибшего инженера, разместив сообщение в Twitter. «Мы хотели бы поддержать семью, друзей и коллег инженера Королевских ВВС в эту трудную для них минуту.»

Statement from Defence Secretary Gavin Williamson on incident at RAF Valley pic.twitter.com/xaZQdSoMKs

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) 20 марта 2018 г.

Самолет пилотажной группы Red Arrows разбился возле Уэльса сегодня вечером. Истребитель упал возле тренировочной базы ВВС.