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Названия мест из фантастических книг появились на дорожных знаках в Великобритании
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Названия мест из фантастических книг появились на дорожных знаках в Великобритании 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мифические названия мест из сказок и фантастических фильмов появились на дорожных знаках в английском городе Дидкот. Об этом сообщил телеканал Euronews.
Необычные наименования местные жители и власти города обнаружили на пяти знаках с обозначением кольцевых автодорог на трассе A4130. Согласно некоторым из них, водители, выбрав одно из направлений, смогут попасть к волшебнику Изумрудного города, прокатиться по Нарнии, увидеть Неверлэнд и встретиться с Бэтменом в  Готэм-Сити
Фотографии обновленных знаков можно увидеть в соцсетях жителей Дидкота.
Совет графства Оксфордшир заявил, что подобные изменения на знаках могут отвлекать водителей и привести к авариям.
Мы постараемся найти тех, кто испортил знаки
— совет графства Оксордшир.
Однако мэр Дидкота Джеки Биллингтон сказала, что помимо расследования по инциденту со знаками в регионе существуют более важные вопросы. В частности, те, которые касаются ремонта дорог в городе.
Жителя Екатеринбурга оштрафовали за превращение дорожного знака «Стоп» в текст песни Александра Розенбаума.
30-летнего
безработного мужчину, виновного в «переписывании» знаков нашли через пять дней после появления его творчества на одной из дорог Екатеринбурга. По его словам, таблички со словами «Гоп» и «Мы подошли
из-за  угла» были установлены в рамках художественной акции.
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