Названия мест из фантастических книг появились на дорожных знаках в Великобритании

Мифические названия мест из сказок и фантастических фильмов появились на дорожных знаках в английском городе Дидкот . Об этом сообщил телеканал Euronews.

Необычные наименования местные жители и власти города обнаружили на пяти знаках с обозначением кольцевых автодорог на трассе A4130. Согласно некоторым из них, водители, выбрав одно из направлений, смогут попасть к волшебнику Изумрудного города, прокатиться по Нарнии, увидеть Неверлэнд и встретиться с Бэтменом в Готэм-Сити

Фотографии обновленных знаков можно увидеть в соцсетях жителей Дидкота.

Совет графства Оксфордшир заявил, что подобные изменения на знаках могут отвлекать водителей и привести к авариям.

Мы постараемся найти тех, кто испортил знаки

— совет графства Оксордшир.

Однако мэр Дидкота Джеки Биллингтон сказала, что помимо расследования по инциденту со знаками в регионе существуют более важные вопросы. В частности, те, которые касаются ремонта дорог в городе.

30-летнего

безработного мужчину, виновного в «переписывании» знаков нашли через пять дней после появления его творчества на одной из дорог Екатеринбурга. По его словам, таблички со словами «Гоп» и «Мы подошли

из-за угла» были установлены в рамках художественной акции.