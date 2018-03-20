Ещё
МИД: Западные СМИ пытались подорвать доверие к выборам в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: Западные СМИ пытались подорвать доверие к выборам в России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Западные пропагандистские структуры, «умело жонглируя фактами, выискивая в российских социальных сетях самые безумные теории и выдавая их за правду», попытались подорвать доверие россиян к голосованию на президентских выборах, убеждены в российским МИД.
"Они продемонстрировали системное неуважение к российской демократии и российскому избирателю, отказав ему в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор, — говорится в комментарии, размещенном на официальном сайте МИД РФ. — И присвоили себе право определять легитимность того или иного оппозиционного кандидата в президенты".
Как отметили в ведомстве, 18 марта россияне довольно четко дали понять: «им небезразлична судьба собственной страны, а любые попытки повлиять на нее, в том числе извне, обречены на провал».
Российская Газета: последние новости
Австралийский инженер сообщил, что нашел пропавший малайзийский Boeing В Северной столице на линию вышли уникальные троллейбусы Сергей Лавров не заметил митинга японских националистов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России80
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля29
Отец Литвиненко назвал убийцу сына139
Россияне приготовились затянуть пояса395
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение