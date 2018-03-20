МИД: Западные СМИ пытались подорвать доверие к выборам в России

Западные пропагандистские структуры, «умело жонглируя фактами, выискивая в российских социальных сетях самые безумные теории и выдавая их за правду», попытались подорвать доверие россиян к голосованию на президентских выборах, убеждены в российским МИД

"Они продемонстрировали системное неуважение к российской демократии и российскому избирателю, отказав ему в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор, — говорится в комментарии, размещенном на официальном сайте МИД РФ. — И присвоили себе право определять легитимность того или иного оппозиционного кандидата в президенты".

Как отметили в ведомстве, 18 марта россияне довольно четко дали понять: «им небезразлична судьба собственной страны, а любые попытки повлиять на нее, в том числе извне, обречены на провал».