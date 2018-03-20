Автоответчик в приложении «Почта» на macOS. Как настроить?

Наверняка бывали ситуации, когда вам нужно было ответить на сообщение электронной почты, однако сделать это не представляется возможным: например, вы в отпуске или же просто под рукой нет средств связи. Тем не менее эту проблему можно легко решить, если заранее заготовить ответ с помощью приложения «Почта».

Само собой, программа не сможет ответить на содержание письма, однако сделать автоматический ответ рода «Я не на месте, отвечу позднее» вполне реально. Приступим к настройке:

Запускаем приложение «Почта».

В меню выбираем «Настройки», здесь будет подраздел «Фильтры».

Добавляем новый фильтр, перед этим придумав название для него.

Настраиваем параметры по каждому из условий. В разделе «Если» выбираем «Каждое сообщение».

В категории «Выполнять следующие действия» присваиваем параметр «Ответить».

Осталось назначить текст автоматического ответа. Выбираем «Ответить текстом сообщения…».

Настройка завершена. Теперь при получении любого входящего письма будет отправляться ответное письмо с вашим текстом. Для того чтобы удостовериться, что все работает как надо, можно в качестве теста отправить себе письмо.

Безусловно, на этом возможности автоответчика не заканчиваются. Используя условия, можно легко настроить данный инструмент под себя. Например, чтобы отвечать только определенным получателям с таким-то содержанием и в конкретные даты.