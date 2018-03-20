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Автоответчик в приложении «Почта» на macOS. Как настроить?
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Автоответчик в приложении «Почта» на macOS. Как настроить? 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Наверняка бывали ситуации, когда вам нужно было ответить на сообщение электронной почты, однако сделать это не представляется возможным: например, вы в отпуске или же просто под рукой нет средств связи. Тем не менее эту проблему можно легко решить, если заранее заготовить ответ с помощью приложения «Почта».
Само собой, программа не сможет ответить на содержание письма, однако сделать автоматический ответ рода «Я не на месте, отвечу позднее» вполне реально. Приступим к настройке:
Запускаем приложение «Почта».
В меню выбираем «Настройки», здесь будет подраздел «Фильтры».
Добавляем новый фильтр, перед этим придумав название для него.
Настраиваем параметры по каждому из условий. В разделе «Если» выбираем «Каждое сообщение».
В категории «Выполнять следующие действия» присваиваем параметр «Ответить».
Осталось назначить текст автоматического ответа. Выбираем «Ответить текстом сообщения…».
Настройка завершена. Теперь при получении любого входящего письма будет отправляться ответное письмо с вашим текстом. Для того чтобы удостовериться, что все работает как надо, можно в качестве теста отправить себе письмо.
Безусловно, на этом возможности автоответчика не заканчиваются. Используя условия, можно легко настроить данный инструмент под себя. Например, чтобы отвечать только определенным получателям с таким-то содержанием и в конкретные даты.
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