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День рождения GearBest: сумасшедшие скидки всем покупателям!
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День рождения GearBest: сумасшедшие скидки всем покупателям! 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Интернет-магазин GearBest в этом году отмечает свой четвертый день рождения — кто бы мог подумать, что уже целых четыре года он дарит возможность покупать гаджеты по очень низким ценам! В честь этого поистине радостного события он устраивает новую распродажу невиданных ранее масштабов, и ее вы точно не пропустите!
Свой день рождения GearBest отметит с размахом и в три этапа: Разогрев с 20 по 26 марта; Основная жара с 26 марта по 2 апреля; Завершающий этап с 2 по 9 апреля включительно. С подробностями основных акций вы можете ознакомиться на этой и этой странице. Но одними флеш-сейлами никто ограничиваться не собирается: GearBest предлагает поторговаться и до неприличия снизить цену на нужное вам устройство. Или же вы можете испытать свою удачу и приобрести «Счастливый мешок», стоимость которого всегда ниже, чем товар внутри него. Мешков можно накупить очень много. И да, не забывайте, что на дворе весна — совсем скоро настанут теплые деньки, которые надо встретить на стиле: одежду и аксессуары по низким ценам вы найдете здесь. Ну а если вы являетесь давним посетителем GearBest, то специально для вас в честь дня рождения приготовлены купоны на дополнительную скидку — $40 от $400 (клиенты с 2014-2015), $10 от $120 (клиенты с 2016), клиентам 2017 — $25 от $300. Купоны действуют на все товары, кроме участвующих в флеш-распродажах. Дополнительно можно принять участие в лотерее здесь и здесь и выиграть ценные призы, плюс не забываем про приближающуюся пасху: по этому и этому адресам можно сыграть в пасхальную игру — разбить яйцо и получить заветный выигрыш. Если же вы предпочитаете только топовые устройства от именитых брендов, то вот вам специальные купоны на мега-скидку, которую можно получить здесь: код XMDCLXMDCL (скидка $3 от $50); XMDCLXMDCL ($8 от $100) и XMDCLXMDCL ($20 от $200). С днем рождения, GearBest!
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