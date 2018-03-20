Афганский Дональд Трамп: из-за имени сына жизнь всей семьи пошла под откос

Когда 28-летний учитель из Кабула Сайед Асадулла Пуйя (Sayed Asadullah Poya) решил назвать своего сына Дональдом Трампом , он надеялся, что это принесет мальчику удачу. Но с тех пор это только осложнило жизнь всей семьи, а будущее уже не кажется радужным.

Источник: Oddity Central

Жена Сайеда Джамила родила сына в августе 2016 года, за несколько месяцев до президентских выборов в Америке. Но молодой учитель Сайед был очарован не политической карьерой Трампа, а его деловой хваткой. Он прочитал книгу «Как стать богатым» и без колебаний назвал сына Дональдом Трампом, в надежде, что он станет таким же успешным.

Родители Сайеда, конечно, были в ярости из-за немусульманского имени внука, а местный имам прочитал нотацию о том, что имя оскорбляет религию. Когда отношения с родителями испортились окончательно, Сайед ушел с работы и перевез семью в Кабул.

«Каждый день ситуация только ухудшалась. Когда я звал сына по имени, мой отец становился все злее и злее, пока, наконец, его терпению не пришел конец».

В столице дела не пошли лучше. Некоторое время назад группа разъяренных людей потребовала выгнать семью Сайеда из съемной квартиры в качестве наказания за то, что мужчина дал сыну немусульманское имя. Другие же обвинили Сайеда в попытке завоевать благосклонность президента США , чтобы получить убежище в Штатах. Но эти обвинения мужчина отрицает.

Из-за постоянных угроз Сайеду и его жене даже пришлось закрыть страницы в Facebook. Мужчина говорит, что он боится за безопасность семьи, но имя сыну менять не будет.

«Это мое решение, а я решил, что имя — Трамп», — говорит Сайед, но не исключает, что мальчик в будущем сам поменяет имя.

«Скорее всего, одноклассники будут издеваться над ним и даже бить. Но имя я менять не буду. Пусть все идут к черту».