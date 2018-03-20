Кто и почему поддержал ГКЧП в 1991 году

1988 год «прославил» Ростовскую область — взбунтовалась Азовская колония для несовершеннолетних преступников №4. Это был не только самый первый, но и самый крупный бунт детей в СССР.

Затишье перед бурей

День в колонии начался почти как обычно. Был праздник — 9 Мая. С утра в колонии, где на тот момент отбывали наказание около 400 мальчишек, побывали ветераны войны, которые провели беседы с воспитанниками. Возраст заключенных был разный, но в основном от 14 до 18 лет. Среди них было несколько лидеров. Все они входили в «актив» — это те, кто стремятся своим поведением сократить срок и сотрудничают с администрацией. До оперативной части ВТК доходили слухи о том, что в колонии затевается что-то серьезное. «Вся страна бунтует! — говорили лидеры. — Чего вы сидите? Давайте, начинайте, а нас поддержат!» Многих привлекала перспектива устроить под шумок побег или смягчить условия содержания. Стоит отметить, что накануне вечером оперативники вызвали для беседы двух воспитанниками из «актива», пытались выяснить, что происходит. У одного из них даже изъяли нож. Но в тот вечер они ничего от них не добились и отпустили в отряд, потому что это были «активисты».

Начало бунта

Перед началом киносеанса один из «активистов» приказал киномеханику из числа воспитанников в 15 часов прекратить демонстрацию транслировавшего фильма и включить в зале клуба свет. Тот выполнил приказ. Когда зажегся свет, «активист» залез на трибуну и начал орать: «Гаси ментов!» Это был сигнал к началу погрома. Все, кто был в клубе, вскочили с мест, началось восстание. Они разгромили клуб, ворвались в столовую. Затем прорвались в промзону и принялись крушить цеха. Бунтовщики за одну минуту оказались вооружены обрезками труб, арматурой, палками, которые были припрятаны под строительным мусором. При помощи этого «оружия» были разгромлены прачечная, прожектора. Колония лишилась всех окон. Малолетки крушили мебель, вооружаясь ножками от табуретов.

Избивали офицеров ногами

В колонии по случаю праздника в это время находились около половины работников администрации, и когда начался бунт, почти все они сбежали за пределы зоны. Озверевшие воспитанники поймали восемь офицеров и прапорщиков и принялись избивать их ногами, а потом загнали в угол и залили пеной из огнетушителей. Несколько человек вскарабкались на вышку и напали на охранницу. Связав ее, они слезли вниз и принялись ломать забор, используя бревна в качестве тарана.

Несколько выстрелов в воздух

Добравшись до последней преграды — бетонного забора — малолетки взобрались на него и тут увидели оцепление. Милиционеры были вооружены автоматами, с поводков рвались собаки. Несколько выстрелов в воздух решили дело. Бунтовщики посыпались с забора, как воробьи и, сметая все на своем пути, двинулись обратно в зону. Бунт утих. Восставшие сдались. За одну ночь сотрудники милиции выявили и изолировали 37 лидеров восстания.

Свастика и нацистская идеология

После бунта были изъяты самодельные нарукавные повязки, игральные карты и плакаты с нацистской символикой. Рисунки делали «активисты». В ходе допросов выяснилось, что они же образовали нечто вроде фашистского кружка, где обсуждали нацистскую идеологию. На этих собраниях ребята восторгались жесткой дисциплиной, пронизывавшей нацистскую иерархическую систему, одобряли методы, которыми Гитлер «очищал» мир.

Почти все подсудимые были приговорены к большим срокам. Начальник колонии был уволен, нескольких работников ВТК-4 наказали за «скверную» работу: низкая эффективность индивидуально-воспитательной работы, случаи притеснения подростков со стороны членов «актива» и нездоровые отношения между отдельными воспитанниками.