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Активиста «Голоса» задержали в «Шереметьево» из-за конфликта с НТВ
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Активиста «Голоса» задержали в «Шереметьево» из-за конфликта с НТВ 

ИД «Собеседник» 1 час назад
У активиста движения «Голос» Романа Удота в столичном аэропорту «Шереметьево» произошел конфликт с журналисткой канала НТВ.
Как написал в Facebook сам Роман Удот, его задержали в аэропорту «Шереметьево» перед вылетом в Брюссель по подозрению в краже телефона у корреспондентки НТВ. При этом активист «Голоса» отметил, что первым написал заявление на журналистов телеканала.
«Я написал на НТВ заявление по статьям 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 138 (Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений)… НТВ написало заявление на меня. Агрессия. Похищение телефона. Странно», — сообщил Роман Удот.
Однако сам телеканал опубликовал видео конфликта Удота с сотрудниками НТВ под заголовком «Активист „Голоса“ атаковал журналистов НТВ в аэропорту Шереметьево».
По словам журналистов НТВ, активист «Голоса» напал на работников телеканала после того, как ему задали вопрос о работе независимых наблюдателей на прошедших президентских выборах.
«Рома действительно отобрал у корра телефон, но сразу сдал его полиции — как вещдок по ст 137», — прокомментировала эту ситуацию основатель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова на своей странице в Facebook.
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