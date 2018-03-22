В Оренбурге отметили Новруз

21 марта в Оренбурге прошли народные гулянья, приуроченные к празднику весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года Новрузу.

Впервые для празднования объединились азербайджанская, узбекская, таджикская, киргизская и вьетнамская диаспоры. Гости праздника смогли попробовать восточные блюда, посмотреть номера артистов на национальных языках и народных музыкальных инструментах и узнать больше о тюркских народах.

«Сам Всевышний говорит в Коране: «О, люди, я создал вас разными племенами и народами, чтобы вы познавали друг друга». Сегодняшнее мероприятие свидетельство этого. Мы собрались друг друга познать, узнать друг друга ближе, чтобы жить в мире и согласии, и этот мир и согласие ещё передать нашим детям и внукам. Пусть будет мир в родной стране, любимой России . Пусть будет процветание, хороший урожай, хорошая торговля чтобы шла, чтобы у нас в семьях и детях всё было удачно. Желаю вам всего хорошего!», — пожелал руководитель Духовного управления мусульман Оренбургской области , ректор медресе «Хусаиния» Альфит хазрат Шарипов.

Присутствующих поздравили глава города Евгений Арапов и другие представители власти.

Новруз (Навруз, Нуруз, Нооруз и др.) — праздник иранских и тюркских народов. Он считается одним из древнейших.