Ещё
В Оренбурге отметили Новруз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге отметили Новруз 

АиФ-Оренбург 42 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
21 марта в Оренбурге прошли народные гулянья, приуроченные к празднику весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года Новрузу.
Впервые для празднования объединились азербайджанская, узбекская, таджикская, киргизская и вьетнамская диаспоры. Гости праздника смогли попробовать восточные блюда, посмотреть номера артистов на национальных языках и народных музыкальных инструментах и узнать больше о тюркских народах.
«Сам Всевышний говорит в Коране: «О, люди, я создал вас разными племенами и народами, чтобы вы познавали друг друга». Сегодняшнее мероприятие свидетельство этого. Мы собрались друг друга познать, узнать друг друга ближе, чтобы жить в мире и согласии, и этот мир и согласие ещё передать нашим детям и внукам. Пусть будет мир в родной стране, любимой России. Пусть будет процветание, хороший урожай, хорошая торговля чтобы шла, чтобы у нас в семьях и детях всё было удачно. Желаю вам всего хорошего!», — пожелал руководитель Духовного управления мусульман Оренбургской области, ректор медресе «Хусаиния» Альфит хазрат Шарипов.
Присутствующих поздравили глава города Евгений Арапов и другие представители власти.
Новруз (Навруз, Нуруз, Нооруз и др.) — праздник иранских и тюркских народов. Он считается одним из древнейших.
АиФ-Оренбург: последние новости
Когда в доме тепло, светло и комфортно. Советы энергетиков Сбербанк отмечает Международный день клиента Где не будет света в Оренбурге 21 марта?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России планируют изменить схему призыва121
В РФ могут повысить подоходный налог579
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке149
Панин с огромным долгом сбежал из России113
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД126
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение