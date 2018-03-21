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Киргизская диаспора отметила Новруз в Новосибирске
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Киргизская диаспора отметила Новруз в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 32 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Звуки домбры сопровождают любой праздник в предгорьях Тянь-шаня. Так гости из Киргизии начали отмечать новый год по астрономическому солнечному календарю. Традиционно поставили юрту, оформили выставку рукоделия и архивных фотографий. Об истории своего народа.
«Данные мероприятия очень поддерживают наш корпоративный дух. Вдалеке от дома все равно чувствуем себя очень уютно здесь. В Новосибирске люди очень гостеприимные, отзывчивые. Чувствуем себя как дома», — говорит представитель Киргизской диаспоры в Новосибирске Руслан Мусабаев.
У иранских и тюркских народов название этого праздника звучит по-разному: Ноурыз, Новруз, Ноуруз. Но смысл один. Праздник языческий, связан с природными явлениями — приходом весны. В эти дни принято желать друг другу всех благ и загадывать желания при готовке национального блюда — сумаляк.
«Всю ночь надо варить, и ингредиенты очень интересные. 41 камень туда кладется, потом орехи, пшеница проросшая. 41 камень — чтобы человек на земле был крепким, как камень, орех — крепкое здоровье», — говорит историк, представитель Киргизской диаспоры в Новосибирске Бекимнур Абдрашева.
По словам организаторов, на их родине это один из главных праздников. С национальными играми, состязаниями. На стадионах собираются тысячи людей. В чужой стране донести кусочек своей культуры до молодежи и вспомнить обычаи предков — волнительное событие.
«Основная задача этого мероприятия — ознакомление с культурой кочевых народов. Как вы знаете, киргизский народ является кочевым народом, артерия культурного наследия Шелкового пути проходит именно через Кыргызстан», — сообщила третий секретарь вице-консульства Киргизской Республики в Новосибирске Салтанат Курчуева.
Когда возник праздник, до сих пор точно не известно. По одним источникам, Новрузу около пяти тысяч лет, другие говорят, что он появился во втором тысячелетии до нашей эры. Но по словам организаторов, это не важно. Главное, что традиции народа и предков сохранены до сих пор.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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