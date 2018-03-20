Первая пилотная зона реализации программы «Сделано в Китае-2025» в Восточном Китае стремится привлечь зарубежных инженеров

Нинбо, 20 марта / Синьхуа / — Первый Китайский /Нинбо/ саммит зарубежных инженеров открылся сегодня в районе Бэйлунь города Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/. Этот город, являющийся первой пилотной зоной реализации программы «Сделано в Китае-2025», рассчитывает привлечь еще больше зарубежных инженеров на службу китайской производственной отрасли.

Россию, Германию, Италию и В саммите приняли участие 370 приглашенных высококвалифицированных специалистов из 20 стран, включая США Японию . На площадке проведения данного форума были подписаны соглашения по 25 проектам, включая торговое сотрудничество, сотрудничество по техническим проектам, создание постдокторских программ, проекты в области автозапчастей и технологического сотрудничества, реализацию облачных площадок больших данных для дистанционного лечения кожных заболеваний, индустриальных проектов в области жидкокристаллических полимерных смол и кремниевых фотонных интегральных схем.

Государственное управление по делам иностранных специалистов КНР в 2015 году удостоило район Бэйлунь города Нинбо звания «Национальный показательный район по привлечению зарубежных интеллектуальных сил». В настоящее время в этом районе постоянно размещаются около 800 зарубежных инженеров. —0—