Древние африканцы использовали опережающие время технологии

Люди, жившие на востоке Африканского континента 320 тысяч лет назад, использовали в быту продвинутые для своего времени технологии. К такому выводу пришли сотрудники Национального музея естественной истории в Вашингтоне, изучив обнаруженные во время археологических работ артефакты, сообщает портал Phys.org.

Так, в ходе раскопок в южной части Кении были найдены не характерные для раннего палеолита сложные инструменты, часть которых была сделана из вулканического стекла, а также цветные пигменты — кристаллы марганца и охры, с помощью которых древние африканцы окрашивали различные изделия.

Между тем известно, что люди, населявшие в то время данные земли, пользовались лишь каменным рубилом, применяемым ими в качестве ножа, топора или кирки. Новые же находки, чей возраст оценивается в 305-320 тыс. лет, были выполнены более тонко, к тому же, отмечают ученые, для их изготовления требовались другие орудия, что не типично для каменного века.

Специалисты также предположили, что между группами населения Африки были налажены торговые отношения. На этот факт указывает материал, из которого были изготовлены найденные орудия — вулканическое стекло, залежи которого располагались на расстоянии 24-88 километров от места раскопок.

Кроме того, ученые выяснили, что возраст артефактов соответствует периоду климатической нестабильности в регионе. Именно эти изменения в окружающей среде, считают антропологи, и стали причиной технологического и социального рывка у древних людей и повысили их шансы на выживание.

О том, что неандертальцы были технично подкованы, говорили ранее и археологи из Италии . Они выяснили, что при изготовлении орудий труда гоминиды использовали огонь. По мнению экспертов, обжиг был необходим для того, чтобы было легче освобождать ветки от коры и мелких сучков.

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