Сантехники две недели не устраняли аварию канализации в Кубинке и оставили жителей дома без воды

Жителям дома в Кубинке отключили воду в связи аварией канализацией, которая произошла еще две недели назад, однако сантехники ни разу за это время так и не появились. Люди вынуждены покупать канистры с водой, чтобы умыться и приготовить еду, сообщил корреспондент «360».

Владимир Белянцев вместе с женой Мариной живут в общежитии 20 лет. В начале марта в их комнате начались серьёзные проблемы с канализацией. Две недели подряд воду отключали, сначала на несколько часов, а потом и вовсе перестали подавать.

Воды у нас 12 дней нет, носим мы её из общей душевой комнаты на первом этаже. Обращение никаких результатов не принесло

— Владимир Белянцев, местный житель.

Без воды осталось всё правое крыло дома, где проживают восемь семей. Как выяснилось, стояк оказался совмещён с магазином на первом этаже. «В магазине через санузлы пошёл слив всех фекалий, и они перекрыли стояк. После обращения в УК, к участковому какие-то меры были приняты, но не окончательные и на этом всё закончилось», — рассказал Белянцев.

Дом 1967 года постройки находится на балансе Министерства обороны , за это время капитальный ремонт не проводился ни разу, также с момента постройки не меняли трубы. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию, но решать проблему никто так и не пришел, вместо этого им предложили использовать техническую воду.

На первом этаже все таскают канистры с технической водой. Естественно, там вода неприспособленная к приготовлению. Потому что наши трубы с фильтрами, и проходит более менее чистая вода

— Марина Белянцева, местный житель.

В коридорах этого общежития царит зловонный запах, стоит сильная влажность, а в подвале скопились фекалии и мусор. Вот только в местном жилищно-коммунальном отделе уверены: в аварии виноваты сами жильцы общежития.

Хочу вам сказать в свою очередь, что засор канализации произошёл не из-за того, что идёт плохая эксплуатация помещения, а из-за того, что халатное отношение жителей. В канализацию сбрасываются [предметы — прим. ред.], начиная от личных средств гигиены и заканчивая мешками технического мусора

— Наталья Буханкова, начальник домоуправления ЖКО №24.

Ответить на главный вопрос, почему воду до сих пор не дали, начальник домоуправления так и не смогла. Жители сообщили, как только съемочная группа «360» уехала, в общежитие пришли сразу три сантехника и устранили проблему за считанные минуты.