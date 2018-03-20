Зачем Меншиков стал членом Лондонского королевского общества

Преданный соратник Петра I князь Александр Данилович Меншиков был первым российским подданным, который удостоился чести войти в состав ученых Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. Это общество принимало в свои ряды выдающихся ученых со всего света, чей вклад в науку проливал свет на загадки природы и предопределял прогресс человечества.

Тем не менее, многие свидетельства петровской эпохи отчетливо дают понять, что Меншиков никогда не занимался научной исследовательской деятельность.

Политическая версия

В архивном фонде Российской академии наук хранится, датированное 25 октября 1714 года, послание Исаака Ньютона , адресованное лично Меншикову. В этом письме великий физик поет дифирамбы русскому политику и сообщает, что на внеочередном собрании Лондонского Королевского общества единогласно было принято решение о его избрании академиком. Мотивом к этому послужили рассказы английских коммерсантов, в которых отмечалась особая заслуга Меншикова как помощника Петра I в деле распространения просвещения, научных знаний и книг.

Почему же англичане, так высоко ценившие вклад Петра I в развитие науки, не приняли в Лондонское королевское общество самого императора, а остановили свой выбор на Меншикове, который был отважным военным, видным государственным деятелем, строителем флота, промышленником, градостроителем, олигархом, казнокрадом, кутилой, но никак не естествоиспытателем.

Причина кроется в плохих политических отношениях между Российской империей и Англией , которые не способствовали прямым контактам первых лиц государства с гражданами и организациями противоположной стороны.

Достоверно известно, что Петр I и Ньютон были знакомы еще со времен Великого посольства 1698 года, когда русская миссия останавливалась в Лондоне. К слову, между будущим императором и ученым завязались неплохие отношения, поддерживаемые на протяжении долгих лет.

Возможно, желание Петра I сохранить дипломатическое и научное сотрудничество двух государств, послужило причиной того, что Меншикову 23 августа 1714 года было поручено отправить в Лондонское королевское общество прошение о членстве. Пойти на этот шаг втайне от Петра I Меншиков вряд ли бы смог, скорее это была спланированная акция.

Академики Лондонского королевского общества не решились отказать Меншикову, а в его лице Петру I, в просьбе и присвоили ему почетный научный титул.

Дело в финансах

Есть еще одна версия, почему англичане согласились принять русского Меншикова в академики — им нужны были финансовые средства на развитие науки, а британский монарх, в отличие от Петра I, не отличался щедростью по этой статье расходов.

Ни для кого не было секретом, что Петр I был в дружеских отношениях с немецким математиком Готфридом Лейбницем, который разработал пошаговую инструкцию развития важных для России научных дисциплин, за что получил от государя пенсию равную 2000 гульденам.

Подобные инвестиции были бы не лишними и для английской академии наук, однако фактов подтверждающих спонсорство со стороны России не обнаружено.

Личные мотивы Меншикова

Личных мотивов присоединиться к Лондонскому Королевскому обществу у Меншикова не было. Данный титул его совершенно не интересовал, пусть даже он стал бы академиком иностранного научного общества раньше самого императора — Петр I получил аналогичное звание от Французской академии наук только через три года.

Любивший кичиться своими регалиями Меншиков, никогда не упускал возможности лишний раз похвастать каким-нибудь из своих многочисленных титулов, но ни в одном документе, он не упоминал о принадлежности к Лондонскому королевскому обществу.

Меншиков хоть и был тщеславным человеком, но понимал, что реальных оснований для получения научного звания у него не было, а потому гордился тем, что заслужил на самом деле.