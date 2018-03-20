Захарова объяснила, зачем британской элите «истошное хамство»

«Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении «новичка» британской дипломатии?» — спрашивает Захарова в комментарии на своей странице в Facebook, отмечая, что фактов в заявлениях Джонсона нет.

По словам Захаровой, «штурмом очередного дна» Борис Джонсон пытается «спасти честь [британского премьер-министра] Терезы Мэй », которая еще до окончания расследования, «а, по сути, до его начала», приняла решение о высылке российских дипломатов.

Кроме того, пишет Захарова, Джонсон пытается придумать «мотив» России. Представитель российского внешнеполитического ведомства отмечает, что мотив, между тем, был у самой Великобритании , а также у ее партнеров по НАТО . «У России мотива не было. Не было — значит, надо выдумать», — отмечает она.

Помимо этого, Борис Джонсон стремится «заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию происшествия», пишет Захарова, подчеркивая, что по состоянию на вторник, 20 мая, «данных предоставлено ровно ноль, без палочек и запятых. Ноль».

По словам Захаровой, статья Джонсона и «другое истошное хамство как воздух необходимы правящей элите» Великобритании, ведь Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет, дословно, «много месяцев». Кроме того, в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что на анализ вещества уйдет не менее трех недель. «Странно, у британского правительства на это ушло, судя по первой реакции, пара часов», — иронизирует Захарова.

«Ряд экспертов полагают, что эта история — многоходовка: с одной стороны, новый виток мировой антироссийской кампании; с другой — возможность манипулировать Терезой Мэй», — пишет представитель МИД России, поясняя, что Мэй стала «заложницей своих же силовиков» и теперь «от одной утечки будет зависеть ее политическая судьба».

«Информационные атаки официального Лондона объяснимы — заигрались, заврались и влипли. Соответственно, нужно информационно-политическое наступление широким международным фронтом», — заключает Захарова.

Ранее во вторник Джонсон заявлял, что между Москвой и Лондоном «нет ссоры» из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . Он также говорил, что все опровержения России по делу Скрипаля «звучат все более абсурдно», и добавил, что Россия склонна к совершению «необдуманных поступков».