Как конфликт между Иосифом Сталиным и Иосипом Броз Тито привёл к расколу соцлагеря

70 лет назад ЦК КПСС осудил руководство Югославии за «отклонение от марксистской линии». Это послужило формальным поводом для затяжного политического конфликта между Москвой и Белградом. Противостояние лидеров двух стран — Иосифа Сталина и Иосипа Броз Тито — повлияло и на дальнейшие советско-югославские отношения. О причинах и последствиях раскола в социалистическом лагере — в материале RT. 20 марта 1948 года ЦК КПСС публично обвинил руководство Федеративной Народной Республики Югославия (ФНРЮ) в отклонении от «марксистского курса». Данное решение было принято Иосифом Сталиным, считавшим, что югославский лидер Иосип Броз Тито в проводимой официальным Белградом политике не учитывает интересов Советского Союза и позволяет себе недружественные заявления в адрес Москвы. С этого начался затяжной кризис в отношениях между вчерашними союзниками по борьбе с гитлеровской Германией

После смерти «вождя народов» связи между СССР и ФНРЮ стали снова крепнуть, но вплоть до распада обеих держав между их руководством сохранялось взаимное недоверие. Впрочем, сложности в отношениях Москвы и Белграда имели давнюю историю и начались задолго до противостояния Сталина и Тито.

Убежище белоэмигрантов

Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года — Королевство Югославия) было одним из самых ярых противников Советского Союза в Европе. Оно даже стало единственным в мире государством, официально признавшим правительство Колчака в Омске . После завершения Гражданской войны в России на Балканы массово выехали представители Белого движения — около 70 тыс. беженцев, многие из которых не собирались прекращать свою борьбу с Советами. В Югославии работали российские «белые» воинские школы и кадетские корпуса, многие из выпускников которых стали офицерами югославской королевской армии, привнеся в неё своё отношение к «красным».

Вплоть до 1924 года в Белграде работала «белая» дипломатическая миссия, преобразованная затем в «Делегацию по защите русских беженцев», но сохранившая своё помещение и атрибутику. Белоэмигранты массово получали для своих нужд землю в Македонии , изъятую у местных крестьян.

Коммунистическая идеология в королевстве была запрещена. Левые активисты бежали с Балкан в СССР. Долгое время Югославия не хотела даже начинать разговор о том, чтобы установить с Советским Союзом дипломатические отношения. Москва и Белград практически не вели торговлю.

Ситуация кардинально изменилась лишь с началом Второй мировой войны. В 1940 году между странами были официально установлены дипломатические отношения, а в 1941-м подписан договор о дружбе и ненападении.

Начало большой дружбы

Венгрии, Румынии, Болгарии и В апреле 1941 года войска Третьего рейха при поддержке Италии Албании оккупировали Югославию. Часть земель бывшего королевства поделили между собой агрессоры, а на остальной территории они создали марионеточные государства. Пока старые власти в спешке покидали страну, местные коммунисты строили планы партизанской войны против оккупантов. Военный комитет возглавил генсек Коммунистической партии Югославии Иосип Броз Тито.

Черногории, Словении, Боснии и Герцеговине, Сигналом к действию для югославских партизан послужило нападение Германии на Советский Союз. Уже в июле югославские подпольщики вступили в бои с немцами, итальянцами и местными коллаборационистами в Сербии Хорватии . А в августе 1941-го немцы утратили контроль над некоторыми районами страны.

К 1942 году началось формирование полноценных воинских подразделений на базе партизанских отрядов. Пытаясь остановить борцов за независимость, нацисты развернули террор против мирного населения, но добились обратного — борьба против них стала ещё более ожесточённой.

В 1942 году участники сопротивления приступили к формированию новых органов власти — народно-освободительных комитетов. В ноябре того же года было создано Антифашистское вече народного освобождения Югославии.

В следующем году партизаны одержали ряд военных побед, а страны Антигитлеровской коалиции фактически признали их единственной законной властью в стране. В конце 1943 года Антифашистское вече официально возглавил Иосип Броз Тито. И уже в феврале 1944 года Советский Союз отправил в Югославию свою официальную миссию.

В сентябре на Балканы вышли советские войска. Красная армия вместе с партизанами Тито освободила Белград. Весной 1945 года Югославия была полностью очищена от нацистов и коллаборационистов. К этому времени Иосип Броз Тито стал главой Временного правительства. Цена свободы для Югославии оказалась высокой. За неё отдали свои жизни до 1,7 млн мирных жителей, 350 тыс. партизан и 300 тыс. советских солдат. Вклад Югославии в разгром вермахта, по сравнению с другими странами Европы, был существенным. Партизаны Тито вели бои с 35 дивизиями противника.

«Вклад Югославии в освобождение Балкан был объективно велик. Она по праву считается одной из стран — победительниц нацизма», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения РАН Александр Стыкалин.

Однако именно это стало своеобразным камнем преткновения в послевоенных отношениях между Белградом и Москвой.

«Партизаны Тито большую часть Югославии освободили сами. Красная армия, конечно, оказала помощь в освобождении Белграда, но Тито заплатил за приобретённую им власть кровью своих бойцов», — рассказал RT старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачёв

Своя игра

По словам экспертов, та роль, которую югославские партизаны сыграли во Второй мировой войне, позволила руководству страны вести с Москвой диалог на равных, в отличие от других стран соцлагеря.

«Не следует также забывать о том, что коммунизм в Югославии был более укоренён, чем в других освобождённых от нацистов странах. Режим Тито вырос на своей почве», — напоминает Стыкалин.

Изначально многие конфликтные моменты в отношениях двух стран сглаживались благодаря общим воспоминаниям о недавней войне. Между СССР и Югославией стремительно развивалась торговля, Москва и Белград вместе решали непростые дипломатические проблемы, вели переговоры о создании на Балканах большой федерации, в которую могли бы войти Болгария и Албания. Однако вскоре советско-югославская дружба дала трещину.

«Тито был амбициозным, самостоятельным лидером, опиравшимся на ту роль, которую Югославия сыграла в войне. И Сталин опасался, что Тито выйдет из-под его контроля», — отмечает Стыкалин.

Югославский лидер вёл свою игру по целому ряду международных вопросов. У него были территориальные претензии практически ко всем соседям, он поддерживал греческих партизан и хотел разместить свою военную базу в Албании. Советское руководство после войны некоторое время старалось лавировать в отношениях с Западом, а слишком независимый по меркам СССР Тито уменьшал пространство для манёвра и требовал к себе внимания. Сталина это раздражало. Советский лидер считал, что на югославских коммунистов можно надавить так же, как на элиты других восточноевропейских стран, однако желаемого результата такая политика не принесла.

Раскол коммунистического братства

11 февраля 1948 года Москва выступила против размещения югославских войск в Албании. В свою очередь, 19 февраля на Политбюро КПЮ решили не создавать федерацию с Болгарией. Кроме того, в Белграде пожелали развивать независимую экономическую систему и собственные вооружённые силы. Советский посол Анатолий Лаврентьев описывал позицию югославских коммунистов в своих сообщениях руководству в довольно мрачных красках.

9 марта Экономический совет Югославии отказался предоставлять советскому торговому представительству развёрнутую статистическую информацию. Эта, казалось бы, незначительная деталь стала для СССР свидетельством неповиновения. Лаврентьева вызвали на совещание в Москву. 19 марта отдел внешней политики ЦК подготовил справку, в которой лидера Югославии обвинили в игнорировании марксистко-ленинской теории и недружелюбии к СССР. Ещё через день ЦК КПСС выступил с публичными обвинениями в адрес Белграда. Тито и руководство КПЮ попытались доказать, что обвинения в недружественном отношении к СССР беспочвенны, но им это не удалось.

Сталин, по мнению экспертов, рассчитывал, что «холодный душ» из Москвы, вызовет массовый разброд в рядах югославских коммунистов, но вышло наоборот — руководство КПЮ сплотилось. 8 сентября 1948 года в «Правде» вышла статья, в которой Тито обвиняли уже в пособничестве империализму. В Югославии, в свою очередь, начались гонения на просоветские кадры и на русских. Более 55 тыс. членов КПЮ (примерно каждый девятый), выступавших за сотрудничество с СССР, поплатились за это своим членством в партии. Около 16 тыс. человек были подвергнуты репрессиям.

28 сентября 1949 года Москва и Белград разорвали двусторонние отношения. Дошло до того, что в 1951 году в Белграде снесли памятник советским воинам. Русское население практически полностью покинуло Югославию.

Второе дыхание

Восстановление связей между государствами началось лишь в 1953 году, после смерти Сталина. Власти Югославии выразили советской стороне свои соболезнования по поводу кончины вождя, начался обмен делегациями. Никита Хрущёв и Леонид Брежнев прилагали серьёзные усилия к тому, чтобы реабилитировать дружбу с Югославией, и даже закрывали глаза на некоторые неоднозначные шаги Тито. Однако Белград держался с Москвой настороженно.

В 1954 году Югославия подписала военное соглашение с Грецией Турцией . В 1956-м руководство Югославии прохладно отреагировало на подавление советскими войсками Венгерского восстания. В Москве, в свою очередь, стали обвинять Белград в сотрудничестве с Западом и иронизировать по поводу американской продовольственной помощи, которую получала Югославия. Очередной этап двустороннего противостояния закончился только в начале 1960-х.

В 1967 году Югославия полностью поддержала позицию СССР в Ближневосточном конфликте, но уже в 1968-м отношения между странами опять оказались на грани разрыва из-за кризиса в Чехословакии. Вместо того чтобы поддерживать СЭВ и структуры Варшавского договора, Югославия стала одним из лидеров Движения неприсоединения, не забывая при этом экспортировать в СССР свои товары, пользовавшиеся в Советском Союзе большим спросом.

В 1970—80-е годы связи между СССР и Югославией снова укрепились, но налёт недоверия сохранялся. Однако, по словам политологов, на сегодняшний день отношения между правопреемницей СССР — Россией и странами бывшей Югославии развиваются в совсем ином русле.

«От конфликта ничего не осталось. СССР больше нет, Югославии тоже. Потенциала политического противостояния хватило всего лет на 40. Но там, где идёт речь о более сложных межнациональных, цивилизационных процессах, всё сохраняется куда дольше. И это всегда нужно учитывать», — резюмировал Трухачёв.