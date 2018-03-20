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Жители жалуются на переполненный мусорный контейнер в районе Кунцево
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Жители жалуются на переполненный мусорный контейнер в районе Кунцево 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В редакцию обратилась жительница района Кунцево Виктория Карпова.
Она прислала фотографию с подписью: «Снимок сделан по адресу: Ельнинская улица, дом 11, корпус 2а. Рядом с домом установлен мусорный контейнер, однако, видимо, управляющая компания свои обязанности должным образом не выполняет и мусор вовремя не вывозит. Контейнер всегда переполнен и „радует“ местных жителей своим видом по пути до метро. Ладно — сейчас март, запаха не чувствуется, а что будет летом? Все начнет гнить, здесь же разведутся крысы и тараканы!»
Куда звонить, если возникли проблемы
с ЖКХ  ЦАО (495) 691-60-75  ВАО (499) 161–61 40  ЮВАО (495) 372-85-17  СЗАО (495) 496-00-10  СВАО (495) 619-94-00  ЗАО (495) 432-09-04  ЮЗАО (499) 724-89-92  ЮАО (495) 674-36-52  САО (495) 611-40-56  ЗелАО (499) 975-75-55  — Горячая линия МОЭСК 8–800–700-40-70  — ОАО «Мосэнергосбыт» (495) 981-98-19  — Диспетчерская Департамента ЖКХиБ г. Москвы (495) 681-05-49, (495) 681-73-67  — Диспетчерская ГУП «Мосводосток» (495) 657-87-03  с транспортом и на дороге
— Диспетчерская Московского паркинга (495) 539-22-99  — Московская административная дорожная инспекция (495) 540-76-56  — ЦОДД (495) 539-54-54 Для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон» действует короткий номер 3210 (24 часа)
с уборкой территорий, освещением и т. п.
— Объединение административно-технических инспекций (499) 264-96-81 (по будням 08:00–17:00) В выходные и праздники жалобы направляйте через электронную приемную на сайте ведомства.
с качеством товаров и услуг
Роспотребнадзор (495) 785-37-41  Единый телефон доверия ГУ МЧС по городу Москве (495) 637-22-22  Правительство Москвы
Прямая связь правительства Москвы с жителями города (495) 957-04-44  Информационная служба правительства Москвы (495) 777-77-77  ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ МОЖНО НАПИСАТЬ НА ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД» GOROD.MOS.RU
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