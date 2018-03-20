Жители жалуются на переполненный мусорный контейнер в районе Кунцево

В редакцию обратилась жительница района Кунцево Виктория Карпова

Она прислала фотографию с подписью: «Снимок сделан по адресу: Ельнинская улица, дом 11, корпус 2а. Рядом с домом установлен мусорный контейнер, однако, видимо, управляющая компания свои обязанности должным образом не выполняет и мусор вовремя не вывозит. Контейнер всегда переполнен и „радует“ местных жителей своим видом по пути до метро. Ладно — сейчас март, запаха не чувствуется, а что будет летом? Все начнет гнить, здесь же разведутся крысы и тараканы!»

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