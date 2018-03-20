Московская прокуратура отметила 85-летие 

Открыл мероприятие прокурор столицы Владимир Чуриков.
Во вторник, 20 марта, московская прокуратура провела торжественное мероприятие в честь 85-летия со дня образования.
— Прокурор Москвы Владимир Чуриков поблагодарил всех работников органов прокуратуры, гражданских служащих, технический персонал за хорошую, результативную работу, за личный вклад в решение поставленных задач, — сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
В ходе праздника были награждены 13 сотрудников за продолжительную и безупречную службу.
Помимо этого, 12 сотрудникам вручили награды мэра Москвы Сергея Собянина, а еще 36 были поощрены столичным прокурором.
— Девять ветеранов столичной прокуратуры получили ведомственные награды из рук председателя совета региональной общественной организации ветеранов Московской городской прокуратуры Юрия Синельщикова, — отметили в пресс-службе.
После торжественного вручения наград гости посмотрели фильм об истории и современных буднях московской прокуратуры.
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