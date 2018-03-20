Московская прокуратура отметила 85-летие

Во вторник, 20 марта, московская прокуратура провела торжественное мероприятие в честь 85-летия со дня образования.

— Прокурор Москвы Владимир Чуриков поблагодарил всех работников органов прокуратуры , гражданских служащих, технический персонал за хорошую, результативную работу, за личный вклад в решение поставленных задач, — сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В ходе праздника были награждены 13 сотрудников за продолжительную и безупречную службу.

Помимо этого, 12 сотрудникам вручили награды мэра Москвы Сергея Собянина , а еще 36 были поощрены столичным прокурором.

— Девять ветеранов столичной прокуратуры получили ведомственные награды из рук председателя совета региональной общественной организации ветеранов Московской городской прокуратуры Юрия Синельщикова , — отметили в пресс-службе.

После торжественного вручения наград гости посмотрели фильм об истории и современных буднях московской прокуратуры.

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