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Шумный лифт мешает спать целому этажу. Жильцы собираются судиться
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Шумный лифт мешает спать целому этажу. Жильцы собираются судиться 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В квартире на последнем этаже дома № 42 по Домодедовской улице Оксана Голова живет давно — с 1972 года. Тут же, на этаже, находится и машинное отделение лифта. Три года назад, заметила женщина, шум от механизмов, поднимающих лифт, здорово усилился. В квартире стоит грохот.
Куда только ни обращалась Оксана Голова, везде получала лишь отписки.
— Все сдвинулось с мертвой точки только после того, как я обратилась в органы власти, — рассказывает «ВМ» москвичка. — И вот в конце прошлого года специалисты Роспотребнадзора провели замеры шума в квартире. И убедились, что он действительно превышает норму.
С результатами замеров женщина отправилась в ОАО «Мослифт». Эта организация, в свою очередь, приняла наконец долгожданное решение о замене лебедки.
— Стало тише, но шум все равно остался на таком уровне, что мешал жить, — говорит Голова. — Пришлось вновь обращаться в Роспотребнадзор.
«Потребуется регулировка механизмов подъемного устройства лифта, — сообщили они женщине. — Для этого необходимо узнать, заделаны ли технические швы в машинном отделении». Но так это или нет, они не сказали, поскольку у них нет доступа в отделение.
— Я по-прежнему плохо сплю, — жалуется женщина.
Корреспондент «ВМ» обратился в ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное». Редакция получила ответ: «Сообщаем, что в машинном помещении выполнены работы по замене электрической лифтовой лебедки… Дополнительно выполнен комплекс мероприятий по звукоизоляции машинного помещения.
В настоящее время посторонний шум от работы лифта устранен. Согласно предписанию, выданному „Роспотребнадзором“, его сотрудники проведут инструментальные исследования уровней шума в квартире заявителя в ночное время в срок не позднее 25.02.2018 г. Данный вопрос находится на контроле до его полного решения».
Но жительница дома № 42 по Домодедовской улице Оксана Голова ответом не удовлетворена.
— К сожалению, мне ничего не остается, как подавать на «Жилищник» в суд.
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