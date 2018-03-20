Шумный лифт мешает спать целому этажу. Жильцы собираются судиться

В квартире на последнем этаже дома № 42 по Домодедовской улице Оксана Голова живет давно — с 1972 года. Тут же, на этаже, находится и машинное отделение лифта. Три года назад, заметила женщина, шум от механизмов, поднимающих лифт, здорово усилился. В квартире стоит грохот.

Куда только ни обращалась Оксана Голова, везде получала лишь отписки.

— Все сдвинулось с мертвой точки только после того, как я обратилась в органы власти, — рассказывает «ВМ» москвичка. — И вот в конце прошлого года специалисты Роспотребнадзора провели замеры шума в квартире. И убедились, что он действительно превышает норму.

С результатами замеров женщина отправилась в ОАО «Мослифт». Эта организация, в свою очередь, приняла наконец долгожданное решение о замене лебедки.

— Стало тише, но шум все равно остался на таком уровне, что мешал жить, — говорит Голова. — Пришлось вновь обращаться в Роспотребнадзор.

«Потребуется регулировка механизмов подъемного устройства лифта, — сообщили они женщине. — Для этого необходимо узнать, заделаны ли технические швы в машинном отделении». Но так это или нет, они не сказали, поскольку у них нет доступа в отделение.

— Я по-прежнему плохо сплю, — жалуется женщина.

Корреспондент «ВМ» обратился в ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное». Редакция получила ответ: «Сообщаем, что в машинном помещении выполнены работы по замене электрической лифтовой лебедки… Дополнительно выполнен комплекс мероприятий по звукоизоляции машинного помещения.

В настоящее время посторонний шум от работы лифта устранен. Согласно предписанию, выданному „Роспотребнадзором“, его сотрудники проведут инструментальные исследования уровней шума в квартире заявителя в ночное время в срок не позднее 25.02.2018 г. Данный вопрос находится на контроле до его полного решения».

Но жительница дома № 42 по Домодедовской улице Оксана Голова ответом не удовлетворена.

— К сожалению, мне ничего не остается, как подавать на «Жилищник» в суд.