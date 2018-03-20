Ольга Чехова: «шпионка, овладевшая Гитлером»

Ольга Константиновна Чехова (в девичестве фон Книппер) — одна из самых выдающихся женщин своей эпохи. Ее называли любимицей фюрера и агентом советской разведки, наградили званием государственной актрисы Германии и сделали кавалером ордена Ленина. Благодаря ослепительной карьере в немецком кинематографе (более 140 ролей) Чехову знал в лицо каждый фашист. [С-BLOCK]

Жизнь талантливой актрисы складывалась нелегко. Она родилась 26 апреля 1897 года в семье обрусевших немцев и с детства мечтала играть на большой сцене. В 17 лет Ольга отправилась в Москву к своей родной тете Ольгe Леонардовнe Книппер-Чеховой, чтобы та устроила ее в студию при Художественном театре. Однако сделать карьеру не удалось: девушка влюбилась в восходящую звезду МХАТа Михаила Чехова , тайно с ним обвенчалась и вскоре родила дочь Ольгу (прославившуюся впоследствии под псевдонимом Ады Чеховой).

Брак продлился всего два года, позже актриса не раз называла его самым сумасбродным своим решением, единственной радостью которого остались громкая фамилия и двойное родство с Антоном Павловичем Чеховым . После этого она еще дважды выходила замуж, однако ни один из союзов не бы по-настоящему счастливым, и старость женщина встретила в одиночестве.

«Фрау Ольге Чеховой — откровенно восхищенный и удивленный»

Ольга Чехова вышла замуж за Фридриха Яроши, бывшего австро-венгерского военного. Он был красивым и обаятельным авантюристом и выдавал себя за писателя. С ним Чехова в 1921 году уехала в Германию.

С первых дней войны в личное распоряжение Ольги Чеховой предоставили комнаты в главной ставке фюрера. Гитлер не стеснялся выказывать элегантной и яркой женщине особое расположение в обществе. Об этом свидетельствует одна из его выходок: однажды на глазах у сотен присутствующих он галантно поцеловал ей руку и увел в другую комнату. Необычное поведение диктатора вызвало ошеломление среди высокопоставленных лиц и единомышленников, ставших очевидцами увиденного.

Влияние женщины на жестокого диктатора было поразительно: по ряду свидетельств именно благодаря ей немцы в годы фашисткой оккупации Крыма не тронули «Белую дачу» — ялтинский дом Антона Чехова. Ради нее устраивались пышные приемы и балы, на которых собиралась вся знать. В ближайшем окружении Чеховой был не только Гитлер, но и Муссолини, Геббельс, Геринг и его жена, с которой она плотно общалась. Лучшими подругами актриса называла Лени Рифеншталь, Еву Браун и Эмми Зоннеман. [С-BLOCK]

Люто ненавидя всех славян, Гитлер умудрился до глубины души очароваться Ольгой. Он был покорен ее интеллигентностью и яркой внешностью, часто беседовал с ней и проводил время. Однажды фюрер лично вручил женщине свое фото с надписью: «Фрау Ольге Чеховой — откровенно восхищенный и удивленный».

Прибыв в Германию, чтобы получить полноценное актерское образование, Чехова уже к началу 30-х годов стала блистать на немецких экранах. В 1936 году Чеховой присвоили звание государственной актрисы Германии. Она всячески поддерживала дух немецкой армии, ездила на фронт с концертами, а в перерывах не переставала сниматься. Ее любили фашистские офицеры, летчики люфтваффе и простые солдаты. Они брали с собой фотокарточки изящной и элегантной, но твердой духом кинодивы даже в окопы.

«Шпионка, овладевшая Гитлером»

Осенью 1945 году лондонский журнал People и немецкая газета Vohen Beitrag практически одновременно опубликовали статьи, разоблачающие действия Ольги Чеховой. Ее назвали «шпионкой, овладевшей Гитлером» и «скрывающей под шубой орден Ленина». Награду и замок она якобы получила в благодарность за многолетний шпионаж, который вела за фюрером и его армией. [С-BLOCK]

Слухи появились после того, как Чехову арестовали советские оккупационные войска и самолетом доставили из Берлина в Москву. Несмотря на многочисленные допросы Виктора Абакумова и Лаврентия Берии , а также визиты самого Сталина, Ольгу не отправили в лагеря. Вскоре ее отпустили назад в Германию, снабдив внушительной суммой денег и запасом продовольствия.

Событие приобрело широкий резонанс: актрису перестали приглашать на съемки в кино, практически не давали ролей в театре. Полоса отчуждения стала настолько широка, что однажды на улице Чеховой прямо в лицо плюнула молодая девушка, назвав ее предательницей родины. Примерно через восемь лет кинозвезда Третьего рейха официально объявила об окончании карьеры на большой сцене, решив открыть собственную косметологическую фирму. Ее развитием Ольга занималась вплоть до своей кончины от рака в 1980 году.

«Мои часы идут иначе»

В СССР и Германии Чехова публиковала многочисленные опровержения сотрудничества с советскими властями, не соглашаясь с обвинениями прессы. Чтобы очистить свое имя от клеветы, она даже добилась разрешения выйти в эфир на радио. В ходе программы на Советском информбюро Ольга заявила, что никогда не встречалась со Сталиным лично, а почетный орден Ленина был выдан ее тетке, практически полной однофамилице Ольге Леонардовне Чеховой.

Позже в своих мемуарах «Мои часы идут иначе» она не раз возвращалась к наболевшей теме, но однозначный ответ на ключевой вопрос так и остался неуловимым в путанице правды и вымысла. Кем на самом деле была эта женщина, остается загадкой. Долгое время имя Ольги Чеховой оставалось под негласным запретом в СССР, и даже ближайшие родственники и немногочисленные друзья старались не упоминать его в своих разговорах. [С-BLOCK]