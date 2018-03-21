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Македония на год продлила безвизовый режим для граждан РФ
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Македония на год продлила безвизовый режим для граждан РФ 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Как передаёт РИА Новости, в министерстве уточнили, что такой режим предполагает пребывание в Македонии не более 90 дней каждые полгода, считая с даты первого въезда.
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