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Македония на год продлила безвизовый режим для граждан РФ
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Македония на год продлила безвизовый режим для граждан РФ
Говорит Москва
2 часа назад
Фото:
Федеральное агентство политических новостей
Комментарии
Как передаёт РИА Новости, в министерстве уточнили, что такой режим предполагает пребывание в
Македонии
не более 90 дней каждые полгода, считая с даты первого въезда.
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