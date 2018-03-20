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Романсы прозвучат во Всемирный день поэзии в Кузьминках
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Романсы прозвучат во Всемирный день поэзии в Кузьминках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Концерт-лекция «Души прекрасные порывы», посвященная Всемирному дню поэзии, состоится в библиотеке № 115 района Кузьминки.
— Гости встречи вспомнят знаменитых поэтов, а в рамках совместного с детской музыкальной школой имени А. С. Аренского проекта «Музыкальное приношение» прозвучат известные романсы, — рассказал руководитель сектора связей с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
Мероприятие, рассчитанное на детей старше шести лет, пройдет сегодня по адресу: улица Федора Полетаева, дом 28. Начало — в 16.00.
Всемирный день поэзии — ежегодный праздник, отмечаемый 21 марта. Праздник, целью которого стало «придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям» был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году.
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