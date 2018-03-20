Романсы прозвучат во Всемирный день поэзии в Кузьминках

Концерт-лекция «Души прекрасные порывы», посвященная Всемирному дню поэзии, состоится в библиотеке № 115 района Кузьминки. — Гости встречи вспомнят знаменитых поэтов, а в рамках совместного с детской музыкальной школой имени А. С. Аренского проекта «Музыкальное приношение» прозвучат известные романсы, — рассказал руководитель сектора связей с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков Мероприятие, рассчитанное на детей старше шести лет, пройдет сегодня по адресу: улица Федора Полетаева, дом 28. Начало — в 16.00. Всемирный день поэзии — ежегодный праздник, отмечаемый 21 марта. Праздник, целью которого стало «придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям» был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году.