Капитальные вложения в электротранспорт растут

75 процентов всего электротранспорта в стране — техника старше 10 лет. В большинстве российских городов электротранспорт на дотациях, убыточны более 80 процентов предприятий, идет «тренд» на закрытие трамвайных линий, при этом в мире за последние 20 лет построено более 120 новых трамвайных систем. Все это делает электротранспорт подходящим и интересным направлением для концессионеров.

По данным Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), в различных стадиях подготовки находятся проекты в более чем 10 муниципальных образованиях, некоторые публично обсуждаются на протяжении нескольких последних лет. Дальше всех в этом направлении продвинулась «Транспортная концессионная компания», которая реализует проект по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга . Концессионное соглашение с городом сроком на 30 лет подписано в 2016 году. Объем инвестиций — около 14 миллиардов рублей. Проект предусматривает реконструкцию трамвайной линии, ввод трех очередей из 23 современных трехсекционных низкопольных вагонов вместимостью до 376 пассажиров каждый. Стоимость проезда будет такой же, как и в общегородском транспорте.

Власти Питера всерьез намерены модернизировать систему городского общественного транспорта, в том числе и электрического. Летом прошлого года в городе были одобрены концепции строительства двух линий скоростного трамвая — Купчино-Шушары-Славянка и Южная-Колпино. Общий объем инвестиций превысит 52 миллиарда рублей, срок реализации проектов — до 2021 года. Сейчас принимаются заявки на участие в конкурсе. Согласно разработанному плану-графику конкурсных процедур, соглашение будет подписано в марте-апреле 2018 года. Срок действия концессии составит 30 лет.

Обсуждать варианты концессионного соглашения готова и администрация Челябинска . По словам ее главы Евгения Тефтелева, инвесторы интересуются автопредприятием и предприятием городского электротранспорта. Город готов рассмотреть все предложения и принять решение по этому вопросу.

Количество концессионных проектов будет только расти. Они выгодны и государству, и бизнесу

"Как мы видим на примере большинства реализуемых проектов, сроки их окупаемости достаточно длительны — в договоры закладывается срок тридцать лет, что вообще характерно для инфраструктурных проектов, — обратил внимание аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев . — Строительство и модернизация путей и контактной сети, закупка подвижного состава — это очень затратные статьи. Несмотря на то, что проектов подобного рода немного, а примеров успешной реализации из-за длительности сроков пока и вовсе нет, это направление можно считать перспективным". По словам эксперта, рынок находится в стадии формирования и в будущем будет расти. «Во всяком случае, интерес инвесторов к транспортным проектам есть», — отметил Калачев.

Проекты в сфере общественного транспорта в российских условиях в принципе подходят для концессии даже лучше, чем в ЖКХ, полагает эксперт. Более высокая платежная дисциплина пассажиров и удобная форма сбора платы, а также меньшие ограничения в тарифном регулировании позволяют избежать рисков.

"Сейчас идет подготовка ряда частных концессионных инициатив в Златоусте , Санкт-Петербурге, Новокузнецке . Поэтому можно утверждать, что идет процесс формирования рынка концессионных проектов в области электрического транспорта. На федеральном уровне созданы все предпосылки", — рассказал советник президента «ПК Транспортные системы», гендиректор Первой компании транспортной инфраструктуры Андрей Шестопалов . Останавливает потенциальных концессионеров, по его словам, низкий уровень компетентности городских властей в части транспортного планирования и финансирования общественного транспорта. Сейчас они сконцентрированы на организации системы, ориентированной на конкуренцию за деньги пассажира. При этом более правильной является система, ориентированная на качество услуги, полагает эксперт.