Как определить, поддельный или настоящий алкоголь?

В нашей стране очень часто подделывают алкогольную продукцию. Согласно одному исследованию практически 40 процентов алкоголя в России подделано. Конечно, главная опасность здесь заключается в том, что это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому нужно уметь отличать подлинный продукт от подделки.

Чаще всего подделывают водку. Ведь именно этот напиток пользуется наибольшим спросом. Но и другие виды алкоголя также нередко подделывают.

Как определить подделку?

1. Подумайте о том, где алкоголь был куплен. Минимальный риск нарваться на некачественный товар в торговых сетях, следящих за своей продукцией. Также более безопасны специальные алкогольные магазины. А вот ларьки и интернет-торговцы часто торгуют подделкой.

2. Внимательно изучите бутылку. Если вы планируете купить дорогостоящий алкогольный продукт, то найдите в интернете на официальных сайтах то, как должна выглядеть бутылка. Дело в том, что современные производители стараются изготавливать уникальную тару, которую сложно подделать. Изучите все рельефы и гравировки. Также на бутылка часто бывают фирменные дизайнерские решения. На хорошей бутылки крышка не прокручивается и не течет. Если же алкоголь, который вы покупаете, очень дорогой, то даже «правильная» бутылка не будет гарантировать подлинность продукта. Ведь пустые бутылки от дорогих напитков часто продаются фальсификаторам, которые с удовольствием заливают в них поддельный напиток.

3. Обращайте внимание на подозрительно низкие цены. Никогда выдержанное вино из Франции не будет продаваться за 600 рублей. Конечно, акции и скидки сегодня устраивают многие солидные компании. Но если скида равна 80 процентам, это признак чего-то нехорошего.

4. Проверьте акцизную марку. Это наклейка, которая наносится на каждую бутылку. Она свидетельствует о том, что производитель алкоголя заплатил специальный налог. Государство же с помощью такой марки гарантирует, что знает о существовании данной бутылки и гарантирует ее подлинность. Обращайте внимание на то, чтобы марка была наклеена плотно и ровно, а надписи на ней хорошо читались. Как выглядят подобные марки, легко найти в интернете. Существует даже специальное приложение, выпущенное Росалкогольрегулированием. Оно позволяет проверить подлинность марки с помощью смартфона или планшета.

5. Проверьте выданный вам чек. Дело в том, что все продавцы алкоголя зарегистрированы в системе ЕГАИС, контролирующей торговлю спиртной продукции. Они выдают чеки, имеющие специальный QR-код. По этому коду можно зайти на сайт с указанием всей информацией о совершенной покупке.

И помните главное правило: даже при использовании качественного алкоголя, его чрезмерное употребление может привести к проблемам со здоровьем!