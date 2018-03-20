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«Росгосстрах» не будет продлевать контракт с РФПЛ на титульное спонсорство
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«Росгосстрах» не будет продлевать контракт с РФПЛ на титульное спонсорство 

Чемпионат.com 2 часа назад
Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Николаус Фрай сообщил, что компания по согласованию с РФПЛ приняла решение не продлевать с июля 2018 года контракт на титульное спонсорство российского чемпионата. В качестве причины такого решения он назвал комплекс факторов.
«С одной стороны, РФПЛ было принято решение о пересмотре спонсорской политики и переходе от института титульного спонсорства к взаимодействию с генеральными партнёрами. С другой стороны, изменился статус самого «Росгосстраха», который сегодня входит в Группу «Открытие», акционером которого является Банк России. В новых условиях, предполагающих, что решения о расходовании средств принимает не частный владелец компании, а по сути дела государство (через ЦБ), мы просто обязаны максимально ответственно подходить к анализу расходных статей бюджета компании. В этой связи ещё в прошлом году в компании начался тотальный аудит всех расходных статей и, в том числе, спонсорских предложений», — сказал Фрай в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Как подчеркнул руководитель страховой компании, в решении не пролонгировать контракт сходятся встречные интересы «Росгосстраха» и РФПЛ. При этом обе стороны подтвердили намерение поддерживать деловые контакты и обмениваться информацией по различным проектам, которые могут представлять взаимный интерес.
«Росгосстрах» всегда не только поддерживал самый массовый и народный вид спорта в России, но и прямо выполнял свои профессиональные задачи как страховщик. Мы и далее намерены оказывать отечественному футболу поддержку, в частности, предлагая страховую защиту от несчастного случая участникам спортивных мероприятий», — подчеркнул Фрай.
Компания «Росгосстрах» являлась титульным спонсором РФПЛ — с 2006 по 2010 год. С 2011 года титульным спонсором лиги была страховая группа «Согаз», а с 2015 года снова «Росгосстрах».
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