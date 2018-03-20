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В Израиле почистили Стену Плача
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В Израиле почистили Стену Плача 

Мир24 3 часа назад
Стена Плача. Перезагрузка. В Иерусалиме началась пасхальная уборка одной из главных святынь иудаизма, передает телеканал «МИР 24».
Длинными палками уборщики выгребают миллионы записок, освобождая место для новых просьб. Щели между огромными камнями, словно почтовые ящики Всевышнего. Считается, что положить туда письмо — это самый верный и быстрый способ обратиться к Богу. Страждущих толпы, и почта быстра переполняется. Ее чистят дважды в год: осенью перед еврейским Новым годом и весной накануне иудейской Пасхи.
«Здесь миллионы посланий. Некоторые из них люди вкладывают сами, другие передают через нас. Записки мы захороним вместе со Священными текстами», — отметил раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович.
По церковной традиции обряд захоронения пройдет на Масличной горе. В Библии она упоминается как место, где царь Давид поклонялся Богу.
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