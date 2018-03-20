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Российский холдинг «Швабе» покажет свой «Умный город» в Европе
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Российский холдинг «Швабе» покажет свой «Умный город» в Европе 

Hi-News.ru 3 часа назад
Фото: Hi-News.ru
С 20 по 23 марта в Амстердаме проходит выставка Intertraffic Amsterdam 2018, активными участниками которой выступили входящие в холдинг «Швабе» предприятия. Концерн «Ростех» привёз в Европу стенд с рабочими прототипами устройств и высокотехнологичных решений, создаваемых предприятиями для «интеллектуальной транспортной системы» мегаполисов. Часть разработок уже применяется в различных городах, но будут и новинки — дрон со SWIR-камерой, городской автобус с автоматическим контролем пассажиропотока, комплекс отслеживания водителей пассажирского и спецтранспорта и многое другое.
Представители «Швабе» поясняют, что проект «Умный город» реализуется довольно давно, поэтому в его рамках инженеры холдинга уже успели создать ряд разработок, успешно применяемых в реальных городских условиях. Среди них есть решения по оптимизации энергопотребления, системы отслеживания трафика дорожного движения, терминалы с бесконтактной оплатой проезда и другие разработки. Всего в Амстердам привезут двадцать разработок.
«Наши решения для развития городской и в частности транспортной инфраструктуры направлены на оптимизацию затрат на электроэнергию, повышение безопасности дорожного движения и оптимизацию трафика города. Благодаря внедрению данных систем в российских городах на 30-40% сокращается число ДТП, а также в 1,5-3 раза снижается уровень уличной преступности и вандализма», — цитирует сайт «Ростех» заместителя генерального директора «Швабе» Ивана Ожгихина.
Впервые посетители смогут увидеть программно-аппаратный комплекс, дистанционно определяющий физическое состояние водителей, разработанный для помощи сотрудникам ГИБДД. Продемонстрируют и новый беспилотник, оснащённый специальным оборудованием, позволяющим мониторить территорию и выявлять потенциально опасные объекты. Камеры дрона смогут обнаружить как замаскированные на местности, так и надёжно скрытые в салоне автомобиля с тонированными стёклами подозрительные свёртки, сумки и устройства. Для этого дрон оснащён специальной камерой и программным обеспечением.
Среди прочего покажут автобус с автоматическим сканером, предназначенным для оплаты проезда, и программно-аппаратным контролем количества пассажиров в салоне. Кроме этого, «Швабе» продемонстрирует новейшую линейку спутникового оборудования, предназначенного для проведения геодезических работ. Оно уже успешно применяется в России, но в других странах пока не продаётся, хотя и поддерживает навигационные системы ГЛОНАСС, Beidou, GPS и Galileo. Представители «Швабе» обещают, что их тоже можно опробовать на стенде холдинга.
Холдинг продолжает реализовывать государственный проект «Умный город», уже несколько лет изготавливая высокотехнологичные приборы и системы для совершенствования городской среды. Это поможет повысить качество жизни жителей городов и позволит нарастить объём производимой предприятиями «Швабе» гражданской продукции.
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