Кадровый резерв объединит лучших работников культуры

Начался прием заявок на участие в формировании кадрового резерва Департамента культуры города Москвы

Кандидат на включение в кадровый резерв должен иметь высшее образование по одному из 11 направлений: экономическое, библиотечное, юридическое, педагогическое, народно-художественная культура, библиотечно-информационные ресурсы, социально-культурная деятельность, менеджмент, культура и искусство, народное художественное творчество и библиотечно-культурная деятельность.

Стаж работы претендента должен составлять не менее пяти лет на руководящем посту, или у него должен быть опыт участия в проектной деятельности не меньше двух лет.

Отборочный тур пройдет в четыре этапа. Первый, когда принимаются документы от претендентов, продлится до 27 апреля. С 15 по 22 мая участники пройдут тестирование и собеседование. Затем, на третьем этапе, с 28 по 31 мая, поучаствуют в деловых играх. А уже с 5 июня начнется защита проектов кандидатов. Имена тех, кто войдет в кадровый резерв Департамента культуры, назовут 28 июня 2018 года.

Задать свои вопросы, касающиеся участия в отборочном этапе можно по телефону (495) 105-00-18.