«Пора возвращаться в форму!» От прошлогодней фигуры Алены Водонаевой осталось лишь видео в нижнем белье 

Алена Водонаева время от времени дразнит фолловеров пикантными фото и видео. Но в последнее время в соцсетях телеведущей ничего подобного не было. Оказалось, все дело в том, что, по мнению Алены, она сейчас находится не в лучшей форме, именно поэтому и не показывает фигуру поклонникам. Но зато Алена поделилась видео, снятым в прошлом году, на котором она запечатлена в нижнем белье. — подписала ролик Алена. (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены) В комментариях подписчики отмечают, что и сейчас Алена находится в прекрасной форме. Но нашлись и те, като утверждает: Водонаева прекратила заниматься фигурой после свадьбы. Мол, это участь многих замужних дам. А как тебе фигура Алены сегодня? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram