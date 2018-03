Ubisoft удалось добиться сохранения своей независимости от Vivendi

Ubisoft удалось договориться с медиаконгломератом Vivendi о прекращении поглощения французского издателя. Иными словами, Ив Гиймо добился сохранения своей независимости спустя три с половиной года непрекращающейся борьбы с бывшими владельцами Activision Blizzard, от которых сам Бобби Котик откупился за 8 миллиардов долларов в 2013 году.

Новым обладателем 27,3% акций Ubisoft стал инвестиционный холдинг Tencent, одна из основных задач которого — дистрибуция и продвижение западных продуктов на своём родном рынке, в Китае. Несмотря на смену планов, Vivendi удалось увеличить свои изначальные вложения — 750 миллионов евро — почти втрое. Сумма сделки составила два миллиарда евро.

Изменения в структуре нашего акционерного капитала — это отличная новость для Ubisoft. Это случилось благодаря следованию нашей стратегии и важной поддержке со стороны творцов компании, игроков и акционеров. Я хочу искренне поблагодарить их всех.

Ив Гиймо, руководитель Ubisoft

Игровое сообщество встретило новость с огромным позитивом, хотя некоторые начали шутить, что теперь Ubisoft может вновь отменить Beyond Good & Evil 2, ведь беда миновала.

now that BG&E2 scared off Vivendi it's time to cancel it again

