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Ubisoft удалось добиться сохранения своей независимости от Vivendi
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Ubisoft удалось добиться сохранения своей независимости от Vivendi 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Ubisoft удалось договориться с медиаконгломератом Vivendi о прекращении поглощения французского издателя. Иными словами, Ив Гиймо добился сохранения своей независимости спустя три с половиной года непрекращающейся борьбы с бывшими владельцами Activision Blizzard, от которых сам Бобби Котик откупился за 8 миллиардов долларов в 2013 году.
Новым обладателем 27,3% акций Ubisoft стал инвестиционный холдинг Tencent, одна из основных задач которого — дистрибуция и продвижение западных продуктов на своём родном рынке, в Китае. Несмотря на смену планов, Vivendi удалось увеличить свои изначальные вложения — 750 миллионов евро — почти втрое. Сумма сделки составила два миллиарда евро.
Изменения в структуре нашего акционерного капитала — это отличная новость для Ubisoft. Это случилось благодаря следованию нашей стратегии и важной поддержке со стороны творцов компании, игроков и акционеров. Я хочу искренне поблагодарить их всех.
Ив Гиймо, руководитель Ubisoft
Игровое сообщество встретило новость с огромным позитивом, хотя некоторые начали шутить, что теперь Ubisoft может вновь отменить Beyond Good & Evil 2, ведь беда миновала.
now that BG&E2 scared off Vivendi it's time to cancel it again
— Thom Coldman (@ColdmanHot) 20 марта 2018 г.
Теперь, когда Beyond Good & Evil 2 испугала Vivendi, его можно вновь отменить.
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