Ещё
Библиотеки СЗАО приглашают чтецов на конкурс книжной буффонады
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Библиотеки СЗАО приглашают чтецов на конкурс книжной буффонады 

Префектура СЗАО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Фестиваль книжной буффонады «Послушайте!» 25 марта стартует во всех библиотеках Северо-Западного округа города Москвы.
— В прошлом году мы проводили фестиваль «Книга в маске», и он вызвал огромный интерес жителей, — сказала руководитель пресс-службы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова. — Тогда надо было прочитать отрывок выразительно и на скорость. В этом году решили сделать акцент на актёрское самовыражение. Юмористический фрагмент текста из произведений русских писателей и поэтов надо будет прочитать гротескно, комично, в стиле буффонады.
Каждый желающий сможет позвонить или прийти в ближайшую библиотеку и записаться на конкурс. Отрывок будет выбираться по жребию. По желанию «баттлы» чтецов будут записывать на видео и выкладывать в социальных сетях. Главный приз — электронная книга.
Узнать телефоны и адреса библиотек можно на сайте szao-cbs.ru.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
Во Дворце творчества Хорошево-Мневников проведут клубный день Об идеях трансгуманизма расскажут в Хорошево-Мневниках В Щукине акция «Донорская суббота» пройдет 24 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России81
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля30
Отец Литвиненко назвал убийцу сына139
Россияне приготовились затянуть пояса397
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение