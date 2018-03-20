Библиотеки СЗАО приглашают чтецов на конкурс книжной буффонады

Фестиваль книжной буффонады «Послушайте!» 25 марта стартует во всех библиотеках Северо-Западного округа города Москвы

— В прошлом году мы проводили фестиваль «Книга в маске», и он вызвал огромный интерес жителей, — сказала руководитель пресс-службы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова . — Тогда надо было прочитать отрывок выразительно и на скорость. В этом году решили сделать акцент на актёрское самовыражение. Юмористический фрагмент текста из произведений русских писателей и поэтов надо будет прочитать гротескно, комично, в стиле буффонады.

Каждый желающий сможет позвонить или прийти в ближайшую библиотеку и записаться на конкурс. Отрывок будет выбираться по жребию. По желанию «баттлы» чтецов будут записывать на видео и выкладывать в социальных сетях. Главный приз — электронная книга.

Узнать телефоны и адреса библиотек можно на сайте szao-cbs.ru.