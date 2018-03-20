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Финансовая G20 обсудила вопросы протекционизма «без драки» — Сторчак
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Финансовая G20 обсудила вопросы протекционизма «без драки» — Сторчак 

Прайм 3 часа назад
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Обсуждение вопроса протекционизма в рамках встречи министров финансов и глав Центробанков G20 прошло спокойно, «без драки», сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.
"Вот именно проскальзывал, судя по всему, в других местах эти вопросы обсуждаются. Обсуждают заинтересованные стороны, те, кого это касается. Здесь… тема прошла спокойно, хотя ожидания были большие, что будет драка, выяснение отношений. Нет, этого не случилось", — ответил Сторчак на вопрос о протекционизме.
"В этом смысле «двадцатка» сохранила консолидированную позицию, что это главный форум по выработке согласованных скоординированных решений сфере финансово-экономической политики", — добавил он.
Сторчак также отметил, что на встрече обсуждался вопрос привлечения частного сектора к инвестированию в объекты инфраструктуры. «Нужно отметить единодушие „двадцатки“ в вопросах превращения объектов инфраструктуры в класс финансовых активов, пригодных для инвестиций со стороны институциональных инвесторов», — сказал он.
"Особенность аргентинской повестки в том, что она продолжает повестку, начатую с учетом работы группы под председательством других стран, особенно нашего председательства, когда мы говорили о прямых инвестициях. Сейчас, правда, от достаточно общего пришли к более конкретным понятиям, сузили понятие до «объектов экономической инфраструктуры». Правда, в коммюнике это не используется слово, но подоплека именно такая", — пояснил замминистра финансов.
"В общем, эта тематика удалась, ее дружно поддержали все, так как у всех есть проблемы, как «подтащить» частный сектор к тому, чтобы он активнее участвовал в строительстве дорог, тоннелей, морских портов и так далее", — заключил Сторчак.
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