Посол Молдовы возвращается в Москву 

Посол Республики Молдова Андрей Негуца возвращается в Москву, заявил во вторник министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Тудор Ульяновски, сообщает «МИР 24».
«Хочу подтвердить наш интерес в развитии молдавско-российского диалога. Шаг в этом направлении — это решение, принятое сегодня — вернуть в Москву в ближайшие дни посла Республики Молдова Андрея Негуца», — сообщил он.
Это решение было достигнуто после переговоров главы молдавского МИД и замминистра Министерства иностранных дел России Григория Карасина. Сегодня стороны обсудили накопившиеся вопросы, связанные с двусторонними отношениями. В частности, дипломаты договорились возобновить переговоры о подписании соглашений о трудовой миграции.
«Мы условились продолжать ритмичный диалог между двумя министерствами иностранных дел. Надеемся, это будет продолжено в ближайшие месяцы. Удовлетворен только что завершившейся встречей с господином Тудором Ульяновски и разделяю оценку, связанную с тем, что прошедший 2017 год в отношениях между Россией и Молдовой, к сожалению, развивался неровно», — сказал Карасин.
Напомним, 18 декабря 2017 года дипломат Андрей Негуца был вызван в Кишинев на неопределенный срок для консультаций.
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