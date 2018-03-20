Налог на неиспользуемые по назначению сельскохозяйственные участки могут увеличить

Минсельхоз разработал проект федерального закона, предлагающий установить повышающий коэффициент при исчислении суммы налога на земельные участки, находящиеся в составе сельскохозяйственных земель, если они не используются по целевому назначению. Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

Минэкономразвития. В уведомлении о начале разработки законопроекта указывается, что законопроект разработан в связи с поручением Правительства дополнительно проработать вопрос о внесении указанных изменений. Указания были даны Минсельхозу, Минфину

Отмечается, что сейчас в соответствии Налоговым кодексом РФ максимальная ставка налога в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения 0,3%. При таком размере ставки годовой размер налогового платежа в таких сельскохозяйственных регионах как Ставропольский край Краснодарский край за земельный участок площадью 100 га составит 17 тыс. рублей и 25 тыс. рублей.

Таким образом, действующий земельный налог не обременителен для сельскохозяйственных организаций, что приводит к ситуации, когда фермеры длительное время уплачивают налог, не используя при этом земельный участок для производства сельскохозяйственной продукции, отмечают авторы законопроекта.

«Предлагается установить применение повышающего коэффициента (33) к земельному налогу, в случае если земельные участки, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используются по целевому назначению или используются с нарушением законодательства», — говорится в уведомлении.

Законопроектом предлагается разрешить устанавливать повышающий коэффициент при исчислении данного налога представительным органам муниципальных образований.

«Максимальный размер повышающего коэффициента предлагается устанавливать в размере 33, что позволит увеличить размер налогового платежа для недобросовестных сельскохозяйственных организаций до 10% от кадастровой стоимости», — поясняют авторы документа.