20 самых захватывающих фото Сатурна

1. Может показаться, что Сатурн излучает ауру безмятежности и покоя. Несмотря на это впечатление, это, напротив, активный и динамичный мир. Он имеет весьма бурную атмосферу со скоростями ветра, превышающими 1800 км/ч. Снимок был сделан с расстояния около 2,5 млн километров от планеты. Масштаб изображения — 150 километров на пиксель. Точка справа вверху — это спутник Сатурна Мимас.

2. Короткий фильм объединяет данные 128 раскрашенных изображений. На нем во всей красе предстает шестисторонний струйный поток на северном полюсе Сатурна, называемый «шестиугольником». Самый большой из вихрей — беловатый, наблюдаемый около нижнего правого угла этой фигуры, имеет 3500 км в поперечнике, что примерно в два раза превышает самые большие ураганы на Земле.

3. А вот северный полярный «шестиугольник» Сатурна при солнечном свете. Изображение было получено с расстояния примерно 649 тыс. км. Масштаб — 35 км/пиксель. Гигантский глаз в центре шестиугольника — это большой вихрь: облака вращаются здесь со скоростью 150 м/с.

4. Тень Сатурна на его же кольцах. Это изображение — мозаика из четырех видимых световых изображений, снятых узкоугольной камерой Cassini c расстояния примерно 1,5 млн км от Сатурна.

5. Кольца Сатурна, состоящие из бесчисленных ледяных частиц, образуют полупрозрачную вуаль, хорошо видную в правом верхнем углу снимка. Точка в центре — это сатурнианская луна Пан.

6. На этом изображении Cassini видит Сатурн и его кольца сквозь дымку солнечного блика на объективе камеры. Если бы вы могли лично отправиться в Сатурн и посмотреть в иллюминатор вашего космического корабля, на которое под определенным углом падали бы солнечные лучи, то вы смогли бы увидеть примерно то же самое. Чтобы показать сцену в естественном цвете, были совмещены изображения, сделанные с использованием красных, зеленых и синих спектральных фильтров.

7. Эта мозаика с фальшивыми цветами показывает глубокие облака, вырисовывающиеся на фоне сияющей внутренней части Сатурна. Сине-зеленый цвет справа внизу — это солнечный свет, отраженный от облаков в атмосфере Сатурна, красный цвет вверху слева — тепловое излучение самого Сатурна.

8. Сатурн в окружении колец, а также лун Тетиса справа внизу и Мимасом светлая точка-полумесяц на фоне диска Сатурна над кольцами. Для понимания масштабов происходящего: Мимас — 396 км в поперечнике) и Тетис — 1062 км. Снимок сделан с расстояния приблизительно 1,7 млн от Сатурна.

9. Изящные кольца Сатурна и миниатюрная Пандора размером чуть больше пикселя. Снимок сделан с 935 тыс. км от Сатурна. Масштаб — 56 км/пиксель. Расстояние до Пандоры — 1,1 млн км.

10. Ледяная луна Сатурна Энцелад над его изысканными кольцами из почти чистого водяного льда и метеоритной пыли, образовавшихся несколько сотен миллионов лет назад.

11. Это не картина художника-кубиста, это тоже абсолютно реальный Сатурн. Дистанция — 2 млн км от Сатурна. Масштаб изображения — 11 км/пиксель.

12. Красные, оранжевые и зеленые облака (цвета, конечно, выдуманные) в северном полушарии Сатурна — последствия огромного шторма 2010–2011 годов.

13. Три спутника Сатурна, а чернота слева, перекрывающая кольца — это сама планета. Рея (1528 км в диаметре) находится ближе всего к Cassini. Энцелад (504 км) находится справа от Реи. Диона (1123 км), частично скрытая Сатурном — слева от нее.

14. Облака в северном полушарии Сатурна. Изображения, сделанные с помощью узкоугольной камеры космического аппарата Кассини с использованием красных, зеленых и синих спектральных фильтров, были объединены для создания этого естественного цвета. Изображения были получены 31 августа 2017 года с расстоянии приблизительно 1,1 млн км. Масштаб изображения — около 6 км/пиксель.

15. Это изображение, сделано 30 июня 2004 года Cassini c орбиты Сатурна. Слева направо: внешняя часть кольца С и внутренняя часть кольца B. Изображение было сделано с помощью ультрафиолетового спектрографа. Кольцевая система Сатурна обозначается в следующем порядке по направлению от планеты: D, C, B, A, F, G и E.

16. Панорамный вид был создан путем комбинирования 165 изображений, снятых широкоугольной камерой Cassini, за три часа 15 сентября 2006 года. Бледная точка слева сверху над ярким кольцом — это Земля.

17. Смоделированное изображение колец Сатурна. Разные цвета дают представление о размерах частиц, составляющих разные части кольца планеты.

18. Облака в северном полушарии Сатурна с искусственными цветами. В основе изображения — снимки, сделанные широкоугольной камерой Кассини 20 июля 2016 года, с использованием комбинации спектральных фильтров, чувствительных к инфракрасному свету, на 750, 727 и 619 нм.

19. Мозаика из числа последних изображений, снятых камерами Cassini c отметкой, где космический корабль через несколько часов войдет в атмосферу планеты.

20. Последний снимок, переданный Cassini перед разрушением в атмосфере Сатурна.