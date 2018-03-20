Кабмин РФ выдвинул замглавы минэкономразвития Расстригина в совет директоров «Росгеологии»

"Росгеология" — созданный в 2011 году многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Компания также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства.